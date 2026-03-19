Co mają wspólnego wojna w Iranie i Pearl Harbor? Donald Trump wyjaśnia

Sanae Takaichi i Donald Trump podczas konferencji w Gabinecie Owalnym
Szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi była w czwartek gościem Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Podczas rozmowy z prezydentem, rozpoczynającej szczyt USA–Japonia, stwierdziła, że jej zdaniem tylko Trump może przynieść światu pokój i dobrobyt.
Takaichi potępiła również Iran, mówiąc, że rozwój i posiadanie broni jądrowej przez ten kraj są niedopuszczalne.
Po rozmowie, poświęconej głównie sytuacji na światowym rynku energii, oboje politycy odpowiadali na pytania dziennikarzy.
Kiedy japoński reporter zapytał Trumpa, dlaczego nie powiedział sojusznikom, takim jak m.in. Japonia, o planowanym amerykańsko-izraelskim ataku na Iran, prezydent odpowiedział, że chodziło przede wszystkim o zaskoczenie.
– Nie chcieliśmy wcześniej wysyłać zbyt wielu sygnałów. Zaatakowaliśmy gwałtownie, nikogo o tym nie uprzedzając, bo chcieliśmy zaskoczenia – powiedział Trump podczas konferencji po spotkaniu z premier Japonii Sanae Takaichi w Gabinecie Owalnym.
– A kto lepiej niż Japonia wie, co to jest zaskoczenie – stwierdził prezydent USA i dodał: - Dlaczego nie uprzedziliście nas o Pearl Harbor?
Mimo wyraźnych sygnałów, że japońska premier poczuła się niezręcznie, odpowiedź Donalda Trumpa wywołała salwy śmiechu. Zwolennicy byli zachwyceni, a syn prezydenta, Eric Trump, w mediach społecznościowych nazwał słowa ojca „najlepszą odpowiedzią na pytanie reportera w historii”.
Przedstawiciele mediów byli bardziej krytyczni. Brytyjsko-amerykański dziennikarz Mehdi Hasan napisał: „Przepraszam, ale to jest naprawdę zabawne. Gdyby tylko nie był prezydentem, a jedynie telewizyjną osobowością. Moglibyśmy śmiać się do rozpuku bez poczucia niepokoju, strachu czy zażenowania”.
Jak zauważa brytyjski dziennik „The Guardian”, to nie była pierwsza niezręczna wypowiedź Trumpa związana z wojną. W zeszłym roku, gdy kanclerz Niemiec Friedrich Merz wspomniał o 6 czerwca jako D-Day, Trump odpowiedział, że to „nieprzyjemny dzień” dla kanclerza.
Czytaj więcej
Japoński atak na amerykańską bazę morską w Pearl Harbor na Hawajach 7 grudnia 1941 r. spowodował śmierć 2390 Amerykanów. Celem było osłabienie amerykańskiej floty na Pacyfiku, aby uniemożliwić USA ingerencję w działania militarne Japonii w Azji i na Pacyfiku.
Czytaj więcej
W ataku, w ciągu jednego dnia zginęło w amerykańskiej bazie 2335 żołnierzy i marynarzy oraz 68 cywilów. Rany odniosło odpowiednio 1143 i 35 osób. Zniszczone lub uszkodzone zostały pancerniki, w tym USS Arizona, który eksplodował, oraz setki samolotów.
Następnego dnia Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Japonii, formalnie przystępując do II wojny światowej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas