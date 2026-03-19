Litewski parlament
„Dziękuję ministrowi spraw wewnętrznych za zaufanie i daną mi szansę. Bezpieczeństwo cywilne i obrona cywilna są dziś jednymi z najważniejszych priorytetów państwa. Będziemy pracować nad tym, aby współpraca instytucji w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa ludności i gotowości społeczeństwa na sytuacje kryzysowe była realna, namacalna i skuteczna” – podkreśliła nowa wiceminister cytowana w komunikacie litewskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który przywołuje litewski serwis LRT.lt.
Ana Burkovskiene dotychczas pełniła funkcję doradcy ministra spraw wewnętrznych Władysława Kondratowicza. Teraz w resorcie odpowiadać będzie za kwestie obrony cywilnej i współpracy cywilno-wojskowej między instytucjami, a także za ochronę infrastruktury krytycznej. Do zadań nowej ministry należeć będzie także koordynacja działalności Centralnej Agencji Zarządzania Projektami, kształtowanie stanowisk krajowych w sprawach unijnych oraz przygotowania do litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2027 r.
Ana Burkovskiene jest już trzecią osobą polskiego pochodzenia piastującą wysokie stanowisko w litewskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Na czele resortu Władysław Kondratowicz, a rolę wiceministra pełni Alicja Szczerbaite. Ponadto ministrem polskiego pochodzenia jest również minister sprawiedliwości Rita Tamaszuniene.
Łącznie w litewskim rządzie jest dziewięciu wiceministrów polskiego pochodzenia zajmujących ważne stanowiska w resortach odpowiedzialnych za kwestie takie jak energetyka, zdrowie, środowisko, finanse, kultura, gospodarka i innowacje oraz sprawiedliwość. Ponadto wiele funkcji doradców premiera i ministrów oraz kanclerzy ministerstw pełnią również osoby polskiego pochodzenia.
Ana Burkovskiene ukończyła studia magisterskie na kierunku Europejska Administracja Publiczna w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, a ponadto uzyskała tytuł licencjata nauk politycznych na tej samej uczelni.
Nowa wiceministra wcześniej pracowała jako starszy doradca w Departamencie Administracji Ministerstwa Obrony Narodowej (MON). Była również członkinią zarządu polityki celnej UE (Eurocustoms) i zespołu ekspertów Komisji Europejskiej CELBET III.
Ana Burkovskiene mówi w sześciu językach, w tym po litewsku, po polsku i po angielsku.
