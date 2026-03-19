Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Polska mniejszość ma kolejnego przedstawiciela w rządzie Litwy

Ana Burkovskiene, przedstawicielka polskiej mniejszości na Litwie, została nową wiceministrą spraw wewnętrznych w graniczącym z Polską państwie. Odpowiadać będzie za kluczowe obszary dotyczące bezpieczeństwa państwa, więc m.in. za obronę cywilną, ochronę infrastruktury krytycznej i rozwój współpracy cywilno-wojskowej.

Publikacja: 19.03.2026 08:59

Litewski parlament

Foto: Darko / Adobe Stock

Joanna Kamińska

„Dziękuję ministrowi spraw wewnętrznych za zaufanie i daną mi szansę. Bezpieczeństwo cywilne i obrona cywilna są dziś jednymi z najważniejszych priorytetów państwa. Będziemy pracować nad tym, aby współpraca instytucji w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa ludności i gotowości społeczeństwa na sytuacje kryzysowe była realna, namacalna i skuteczna” – podkreśliła nowa wiceminister cytowana w komunikacie litewskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który przywołuje litewski serwis LRT.lt.

Reklama
Reklama

Ana Burkovskiene nową wiceminister spraw wewnętrznych Litwy

Ana Burkovskiene dotychczas pełniła funkcję doradcy ministra spraw wewnętrznych Władysława Kondratowicza. Teraz w resorcie odpowiadać będzie za kwestie obrony cywilnej i współpracy cywilno-wojskowej między instytucjami, a także za ochronę infrastruktury krytycznej. Do zadań nowej ministry należeć będzie także koordynacja działalności Centralnej Agencji Zarządzania Projektami, kształtowanie stanowisk krajowych w sprawach unijnych oraz przygotowania do litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2027 r.

Ana Burkovskiene jest już trzecią osobą polskiego pochodzenia piastującą wysokie stanowisko w litewskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Na czele resortu Władysław Kondratowicz, a rolę wiceministra pełni Alicja Szczerbaite. Ponadto ministrem polskiego pochodzenia jest również minister sprawiedliwości Rita Tamaszuniene.

Łącznie w litewskim rządzie jest dziewięciu wiceministrów polskiego pochodzenia zajmujących ważne stanowiska w resortach odpowiedzialnych za kwestie takie jak energetyka, zdrowie, środowisko, finanse, kultura, gospodarka i innowacje oraz sprawiedliwość. Ponadto wiele funkcji doradców premiera i ministrów oraz kanclerzy ministerstw pełnią również osoby polskiego pochodzenia.

Czytaj więcej

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
Dyplomacja
Unia Europejska rozszerzy się już w 2027 roku? Nie chodzi o Ukrainę
Reklama
Reklama

Kim jest Ana Burkovskiene?

Ana Burkovskiene ukończyła studia magisterskie na kierunku Europejska Administracja Publiczna w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, a ponadto uzyskała tytuł licencjata nauk politycznych na tej samej uczelni.

Nowa wiceministra wcześniej pracowała jako starszy doradca w Departamencie Administracji Ministerstwa Obrony Narodowej (MON). Była również członkinią zarządu polityki celnej UE (Eurocustoms) i zespołu ekspertów Komisji Europejskiej CELBET III.

Ana Burkovskiene mówi w sześciu językach, w tym po litewsku, po polsku i po angielsku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Donald Tusk
Polityka
Nieoficjalnie: Będą zmiany w rządzie. Mogą objąć trzy resorty
Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Czarzasty odpowiada na krytykę ze strony Kancelarii Prezydenta
Przemysław Czarnek
Polityka
Nowy sondaż partyjny: Rośnie poparcie dla liderów. Kto zyskuje bardziej, KO czy PiS?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama