Zdaniem najwyższego przywódcy duchowego i politycznego Iranu trwające od 28 grudnia w kraju protesty to efekt spisku Stanów Zjednoczonych.

Ajatollah Ali Chamenei: Trump zaangażował się w antyirańską akcję wywrotową

– Najnowsza antyirańska akcja wywrotowa różniła się tym, że prezydent USA osobiście się w nią zaangażował — stwierdził Ali Chamenei, którego cytuje agencja Reutera. – Osoby powiązane z USA i Izraelem doprowadziły do śmierci kilku tysięcy osób — dodał.

Zdaniem przywódcy duchowego i politycznego Iranu „to był amerykański spisek”. Jak ocenił, „celem Stanów Zjednoczonych jest połknięcie Iranu i ponowne poddanie kraju dominacji militarnej, politycznej i gospodarczej”.

Protesty w Iranie. Nie żyją tysiące osób

W Iranie doszło w ostatnim czasie do największych od trzech lat protestów społecznych. Z kraju płyną doniesienia o co najmniej setkach zabitych w czasie protestów wywołanych trudną sytuacją gospodarczą kraju, do której przyczyniły się sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Iranu przywrócone w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu (USA jednostronnie zerwały wówczas porozumienie nuklearne z Iranem zawarte przez zachodnie mocarstwa w 2015 r.).