Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Ali Chamenei: Trump to przestępca. Celem USA jest połknięcie Iranu

Celem Stanów Zjednoczonych jest połknięcie Iranu i ponowne poddanie kraju dominacji militarnej, politycznej i gospodarczej – stwierdził ajatollah Ali Chamenei.

Publikacja: 17.01.2026 14:22

Ajatollah Ali Chamenei:

Ajatollah Ali Chamenei:

Foto: REUTERS/Office of the Iranian Supreme Leader/WANA

Ada Michalak

Zdaniem najwyższego przywódcy duchowego i politycznego Iranu trwające od 28 grudnia w kraju protesty to efekt spisku Stanów Zjednoczonych. 

Ajatollah Ali Chamenei: Trump zaangażował się w antyirańską akcję wywrotową

– Najnowsza antyirańska akcja wywrotowa różniła się tym, że prezydent USA osobiście się w nią zaangażował — stwierdził Ali Chamenei, którego cytuje agencja Reutera. – Osoby powiązane z USA i Izraelem doprowadziły do śmierci kilku tysięcy osób — dodał.

Zdaniem przywódcy duchowego i politycznego Iranu „to był amerykański spisek”. Jak ocenił, „celem Stanów Zjednoczonych jest połknięcie Iranu i ponowne poddanie kraju dominacji militarnej, politycznej i gospodarczej”.

Czytaj więcej

Kobieta trzymająca transparent podczas wiecu poparcia dla ogólnokrajowych protestów w Iranie, Rzym.
Polityka
Iran trwale odcięty od globalnego internetu? „Wdrażany jest tajny plan”

Protesty w Iranie. Nie żyją tysiące osób 

W Iranie doszło w ostatnim czasie do największych od trzech lat protestów społecznych. Z kraju płyną doniesienia o co najmniej setkach zabitych w czasie protestów wywołanych trudną sytuacją gospodarczą kraju, do której przyczyniły się sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Iranu przywrócone w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu (USA jednostronnie zerwały wówczas porozumienie nuklearne z Iranem zawarte przez zachodnie mocarstwa w 2015 r.). 

Reklama
Reklama

HRANA, agencja informacyjna skupiająca się na kwestii ochrony praw człowieka z siedzibą w USA podaje, że liczba ofiar śmiertelnych wynosi 2677 osób, w tym 2478 protestujących i 163 osoby zidentyfikowane jako powiązane z rządem.

Czytaj więcej

Donald Trump do Irańczyków: Przejmujcie instytucje. Mordercy zapłacą
Polityka
Donald Trump do Irańczyków: Przejmujcie instytucje. Mordercy zapłacą

Rzeczywisty bilans ofiar nie jest znany. Niektóre źródła podają liczbę nawet ponad 20 tys. ofiar.

Protesty rozpoczęły się 28 grudnia. Wybuchły one z powodu kryzysu gospodarczego, po czym przekształciły się w największe antyrządowe wystąpienia od czasu rewolucji islamskiej w 1979 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Iran Osoby Donald Trump Ali Chamenei
Kobieta trzymająca transparent podczas wiecu poparcia dla ogólnokrajowych protestów w Iranie, Rzym.
Polityka
Iran trwale odcięty od globalnego internetu? „Wdrażany jest tajny plan”
Donald Trump
Polityka
Trump mówił o współpracy z następczynią Maduro. Dlaczego nie wybrał Machado?
Donald Trump
Polityka
Donald Trump znów grozi cłami. Tym razem w sporze o Grenlandię
W Minneapolis trwają protesty przeciwko działaniom ICE
Polityka
Protesty w Minnesocie. Donald Trump grozi skierowaniem do stanu wojska
Maria Corina Machado, Donald Trump
Polityka
Medal Pokojowej Nagrody Nobla trafił w ręce Donalda Trumpa
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama