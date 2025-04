Trwa główna faza kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, trwa debata o debacie w Końskich w piątek, 11 kwietnia. Jednak czwartek 10 kwietnia może zdominować 15. rocznica katastrofy w Smoleńsku i związane z nią wydarzenia. Swój plan ma zarówno PiS, jak i Pałac Prezydencki. Zgodnie z informacjami podanymi przez Kancelarię Prezydenta w czwartek Andrzej Duda wygłosi orędzie związane z rocznicą. Wcześniej zarówno Sejm, jak i Senat przyjęły uchwały w sprawie rocznicy. Czego jeszcze można się spodziewać?

15. rocznica katastrofy w Smoleńsku: Obchody na miejscu katastrofy

Jak na 15. rocznicę katastrofy w Smoleńsku szykuje się największa partia opozycyjna? W czwartek rano odbędzie się msza św. w intencji ofiar katastrofy, o 8.41 – Apel Pamięci, o 19.00 – msza św., o 20.00 – przemarsz pod Pałac Prezydencki, o 21.00 – wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Taki jest oficjalny plan. – Znaczenie tej rocznicy jest wielowymiarowe. Chodzi o upamiętnienie ofiar tego, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. To jeden aspekt. Drugi – to także manifestacja tęsknoty za Polską, o którą walczył Lech Kaczyński – domaganie się realizacji jego dziedzictwa, bezpieczeństwa Polski w sensie militarnym, ale i energetycznym – mówi nam poseł PiS Krzysztof Szczucki. Czego nasz rozmówca spodziewa się 10 kwietnia? – Ostatnie miesięcznice w lutym i w marcu pokazały, że można spokojnie obchodzić wydarzenia związane z tragedią w Smoleńsku. Natomiast obawiam się, że ta 15. rocznica nie będzie spokojna. I że zaczną działać prowokatorzy po drugiej stronie, a z naszej strony będzie na to reakcja – mówi nam Szczucki. Pytamy jeszcze o marsz 12 kwietnia, w sobotę, z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego i 500. rocznicy hołdu pruskiego, i o mobilizację uczestników. – Do biur poselskich, tak jak do mnie w środę, przychodzi wiele osób, które pytają o miejsce w autobusach czy deklarują wyjazd na własną rękę w sobotę. To jest jasne, że PiS po zabraniu subwencji nie jest w stanie zapewnić transportu na taką skalę jak wcześniej – zaznacza w rozmowie z nami Szczucki. Z naszych informacji wynika, że kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki będzie rano 10 kwietnia 2025 w Krakowie, wieczorem weźmie udział w obchodach rocznicy w Warszawie.

Obchody w czwartek będą miały miejsce też w Smoleńsku, o czym mówił na początku kwietnia na antenie RMF FM ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. RMF informowało też, że uroczystości będą odbywać się tylko w gronie pracowników ambasady.

15. rocznica katastrofy w Smoleńsku: Prezydent z własnym przesłaniem

Swój plan będzie w czwartek realizować też prezydent Andrzej Duda. Rano będzie w Krakowie, gdzie rano weźmie udział w mszy św. na Wawelu. Później prezydent weźmie udział w wydarzeniach upamiętniających katastrofę w Smoleńsku w Warszawie. Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że o 20.00 wygłosi też orędzie w sprawie rocznicy katastrofy i jej znaczenia.