Donald Trump wspiera Marine Le Pen

W piątek do sprawy Marine Le Pen odniósł się Donald Trump, 47. prezydent USA. „Polowanie na czarownice przeciwko Marine Le Pen to kolejny przykład, jak europejscy lewacy wykorzystują wojnę prawną (lawfare - red.), aby wyciszyć wolność słowa i cenzurować swojego przeciwnika politycznego, tym razem posuwając się nawet do wsadzenia go do więzienia” - napisał w serwisie Truth Social.

Według Trumpa, przeciwnicy Le Pen korzystają z katalogu środków, który został użyty przeciw niemu przez „grupę szaleńców i nieudaczników”. W tym kontekście prezydent Stanów Zjednoczonych wymienił nazwiska trojga osób: Norma Eisena, który był kluczowym strategiem w procedurze impeachmentu Trumpa i chciał uniemożliwić mu możliwość startu w wyborach w 2024 r., Andrew Weissmanna, który był głównym prokuratorem w biurze Roberta Muellera podczas śledztwa dotyczącego rzekomej rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku oraz Lisy Monaco, byłej zastępczyni prokuratora generalnego w administracji Joe Bidena.

„To wszystko jest bardzo złe dla Francji”

„Przez ostatnie dziewięć lat myśleli tylko o tym, ale ponieśli porażkę, ponieważ obywatele Stanów Zjednoczonych zdali sobie sprawę, że to jedynie skorumpowani prawnicy i politycy” - ocenił we wpisie Trump.

Amerykański prezydent zaznaczył, że nie zna Marine Le Pen osobiście, ale docenia to, jak ciężko pracowała przez wiele lat. „Doznawała porażek, ale nie poddawała się, a teraz, tuż przed wielkim zwycięstwem, dopadli ją za drobną sprawę, o której prawdopodobnie nawet nic nie wiedziała - dla mnie to brzmi jak »błąd księgowy«” - dodał.