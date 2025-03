Czytaj więcej Polityka W Szymonie Hołowni Polacy widzą prezydencki format. Ma wszystko, tylko nie elektorat Od Szymona Hołowni tylko Rafał Trzaskowski wypada lepiej w badaniach ARC Rynek i Opinia dla „Rzeczpospolitej”. Dlaczego więc w sondażach lidera Polski 2050 wyprzedza nie tylko kandydat KO, ale również Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen, a jego poparcie nie pokrywa się z wysokimi ocenami, które wystawiają mu Polacy?

- Niezależnie od tego, kto wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich – Hołownia, Nawrocki czy Mentzen – to będzie mocna dekompozycja PiS. To ma miejsce już w tej chwili, bo doskonale wiemy, że z jednej strony są środowiska Jarosława Kaczyńskiego, z drugiej strony Zbigniewa Ziobry i dawnej Solidarnej Polski, a z trzeciej środowiska Błaszczaka i Morawieckiego. One wszystkie ze sobą rywalizują i czekają na to, co się wydarzy w wyborach prezydenckich. Jeśli w drugiej turze wynik pana Trzaskowskiego nie będzie zadowalający dla PO, to spodziewam się też ruchów na tej części sceny politycznej. Wydaje mi się, że lata 2026-2027, przed następnymi wyborami parlamentarnymi, to będą lata zmian na polskiej scenie politycznej - podkreślił Sawicki.

Polityk zapytany został także o to, czy Trzecia Droga się rozpadnie. - Nie brała ślubu kościelnego i nie wiązała się na zawsze. Mamy porozumienie na cztery kampanie wyborcze, a ta prezydencka jest ostatnią. Dotrzymujemy tych zobowiązań. Po wyborach prezydenckich zobaczymy, co dalej – czy kontynuujemy ten projekt czy idziemy każdy swoją drogą, i nikt do nikogo nie będzie miał pretensji. Wszystko zależy od tego, z jakim wynikiem zakończymy ten etap czwarty, czyli wybory prezydenckie - zauważył Marek Sawicki.

Sawicki o śmierci Barbary Skrzypek: Tragedia, którą wykorzystuje się w kampanii

Podczas rozmowy poseł PSL odniósł się także do śmierci Barbary Skrzypek. Była wieloletnia współpracownica prezesa PiS zmarła 15 marca. Politycy PiS łączą jej śmierć z przesłuchaniem w charakterze, świadka w warszawskiej prokuraturze ws. dotyczącej tzw. dwóch wież (chodzi o inwestycję, która miała być realizowana w Warszawie przez spółkę Srebrna).

- Nie spodziewałem się 40 lat temu, że polska klasa polityczna będzie z pogrzebu i śmierci czyniła podstawę do czynienia polityki. Niestety tak się stało jeszcze za czasów pierwszego PiS-u, kiedy Zbigniew Ziobro używał swojego urzędu do walki z lekarzami w obronie – rzekomo – zabitego przez tych lekarzy swojego taty. Później mieliśmy instrumentalne wykorzystywanie katastrofy smoleńskiej, a teraz mamy tragiczną śmierć Barbary Skrzypek. PiS od drugiego dnia po tej śmierci włączyło ją w bieżącą kampanię. Nekropolityka w centrum Europy – w kraju, w którym większość z nas określa się jako społeczeństwo chrześcijańskie – nie przystoi - ocenił polityk.