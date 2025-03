Mnożą się fronty, na których walczy Netanjahu. Izrael na progu wojny domowej?

Czytaj więcej Plus Minus Michał Szułdrzyński: Każdy napotkany Izraelczyk zadaje nam to samo pytanie Oceniając swojego wroga, nie sądź po jego intencjach, ale po jego możliwościach do tego, by cię zaatakować – tak mówią Izraelczycy o swoich nieprzyjaciołach. Czy nie powinniśmy brać z nich przykładu?

- Mamy kilka tysięcy czytelników - żali się lewicowy publicysta, którego medium pisze o Gazie tak, jak widzi ją większość świata.

Inny dziennikarz podkreśla jednak, że w mediach liberalne poglądy są reprezentowane znacznie częściej niż w izraelskim społeczeństwie. Ale widać to przede wszystkim w krytyce poczynań mocno prawicowego rządu Netanjahu, a nie troski o Palestyńczyków. Spora część mediów krytykuje więc premiera za to, co zarzucała mu przed rozpoczęciem wojny w Gazie: rozmontowywanie wymiaru sprawiedliwości i liberalnej demokracji, nasilającą się walkę z wrogami politycznymi oraz kurczowe trzymanie się stanowiska, co daje mu szansę na uniknięcie więzienia za afery korupcyjne.

Po rozpoczęciu wojny doszła do tego krytyka za nietrzymanie się zasady, że najważniejsze jest ratowanie obywateli Izraela.

Ile jeszcze będzie rządził Beniamin Netanjahu? Jak straci władzę, to na zawsze

Wznawiając kilka dni temu, po trwającym od 19 stycznia zawieszeniu broni, operację militarną w Gazie Netanjahu znowu zaryzykował los uprowadzonych 7 października 2023 roku izraelskich zakładników, którzy wciąż nie wrócili do domu (pozostało 59, z tego prawdopodobniej żyje 24).

Z tego powodu na ulice miast wychodzą tysiące ludzi, którzy wraz z rodzinami i przyjaciółmi zakładników domagają się sprowadzenia do Izraela wszystkich uprowadzonych. „To są ludzie, a nie tylko plakaty” - mówili demonstranci, sugerując, że co prawda cały kraj jest obwieszony wizerunkami zakładników, ale rząd niepoważnie traktuje hasło sprowadzenia ich do domu.