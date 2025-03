Kowal był pytany czy polityka w zakresie bezpieczeństwa jest czymś, co łączy polskich polityków ponad podziałami. - Wczoraj w Sejmie okazało się, że PiS potrzebuje jakiegoś dodatkowego tłumaczenia albo jakichś rekolekcji, aby zrozumieć czym jest polski interes narodowy i na czym on dziś polega – odparł nawiązując do głosowania w Sejmie, w którym PiS i Konfederacja zagłosowały przeciw uchwale ws. bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Uchwała ta wyrażała m.in. poparcie dla rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej wzmocnienia potencjału obronnego UE. PiS sprzeciwia się części zapisów tej rezolucji – m.in. postulatowi, by w kwestii polityki obronnej odejść od zasady jednomyślności.