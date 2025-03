– Pewnie też (misja obserwująca zawieszenie broni) powinna zawierać jakiś komponent międzynarodowy. Zwykle takie mechanizmy kontroli tworzone są pod egidą ONZ, OBWE czy jakichś innych międzynarodowych instytucji – powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

– Co się zaś tyczy obecności w Ukrainie sił pokojowych z Europy, przeciw czemu aktywnie występuje minister Ławrow, to należy obecnie traktować to jako swego rodzaju pozycję negocjacyjną. Jeśli zachodni sojusznicy Ukrainy proponują wysłanie swych wojsk tam, to znaczy, że należy z nimi potargować się o to. Po prostu jeszcze jeden punkt negocjacyjnych pozycji Kremla – wyjaśnia Roszczin.