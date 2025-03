Zgodnie z informacjami, które w mediach społecznościowych publikuje sam sztab – ponad tydzień temu na YouTubie ukazała się rozmowa, w której o systemie CRM rozmawia sam Mentzen z szefem sztabu Bartoszem Bocheńczakiem – projekt jest już dość rozbudowany pod względem funkcjonalności. Bocheńczak mówi w tej rozmowie o tym, jak detalicznie widać w systemie wszystkie działania wolontariuszy, rozwieszone bannery itd. I jak dzięki niemu lokalne sztaby, a także sztabowcy centralni mogą koordynować działania, np. wskazując, gdzie potrzebne są bannery, akcje ulotkowe czy też działania door-to-door. Bocheńczak ujawnia też, że oprogramowanie zostało napisane od podstaw w Polsce przez osoby wspierające kampanię.

Armia Mentzena, czyli moc w sieci

A co z działaniami w sieci? – Z mojej perspektywy ilościowej słowo „potęga” brzmi odpowiedzialnie. Dlaczego? Po pierwsze, gdybyśmy spojrzeli ilościowo na sprawę, to wolontariusze Mentzena są w stanie swoim pojedynczym udostępnieniem wygenerować zasięg od 1 mln do 3 mln – mówi nam Michał Fedorowicz z kolektywu analitycznego Res Futura.

Ale to nie wszystko. – Jeśli rzeczywiście zgłasza się około tysiąca osób dziennie, to znaczy, że działa mechanizm grywalizacji. Jest to proces przenoszący mechanizmy z gier do innych sfer, do sprzedaży komercyjnej czy działań politycznych. To nie jest tak, że jest szef, który każe coś robić. Tylko działa już to najpewniej tak, że wolontariusze sami rywalizują. Oni sami się nakręcają. Nie są działaczami, którzy muszą coś robić –tłumaczy Fedorowicz.

Wszystko to uważnie analizują rywale. Rozmówcy ze sztabu PiS przyznawali, że w pierwszych fazach kampanii Karola Nawrockiego budowanie rozpoznawalności i jego zasięgów było podstawowym wyzwaniem sztabu. Jeśli chodzi o strukturę, to PiS, w przeciwieństwie do Konfederacji, ma rozbudowany aparat partyjny, który można „zaprząc” w kampanii. W ostatnich tygodniach PiS zbierało podpisy pod kandydaturą Nawrockiego, które we wtorek trafią do PKW. Mentzen jest już od kilku tygodni zarejestrowanym kandydatem – miał 250 tysięcy podpisów. Podpisy złożył też Rafał Trzaskowski (ponad milion podpisów), Grzegorz Braun (170 tysięcy) i Artur Bartoszewicz (ponad 160 tysięcy). Pozostali mają czas do 4 kwietnia.