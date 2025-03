To Europa uratuje Ukrainę

To będzie jeszcze jeden, bardzo ważny tydzień dla budowy niezależnego, europejskiego potencjału obronnego. W środę Komisja Europejska przedstawi Białą Księgę, która ma pokazać, w jaki sposób Unia może nie tylko sama się obronić, ale i utrzymać wsparcie dla Ukrainy nawet bez Stanów Zjednoczonych. A już w czwartek przywódcy krajów UE zjadą do Brukseli, aby ocenić, co jest dla nich do zaakceptowania w tym dokumencie, a co nie.

Tempo prac sugeruje, że jak śnieg na słońcu topnieją resztki zaufania Europejczyków do administracji Trumpa. Dlatego wśród propozycji KE niektóre są całkiem rewolucyjne. Zasadniczo chodzi o położenie podwalin pod budowę „jednolitego rynku obrony”, a więc przekreślenie układu, w którym każdy kraj „27” na własną rękę i ogromnym kosztem kupuje często konkurencyjne systemy zbrojeniowe. Komisja proponuje więc, aby na wniosek krajów UE to ona przynajmniej w niektórych przypadkach nabywała w ich imieniu broń. Pozwoli to na obniżenie cen i większą koordynację. W rozmowie z „Financial Timesem” komisarz ds. obrony Andrius Kubilius wysunął z kolei ideę budowy systemu satelitarnego, który pozwoliłby w szczególności na śledzenie w czasie rzeczywistym rozwoju sytuacji na froncie ukraińskim, nawet gdyby Amerykanie odcięli dopływ informacji. KE wskazała na siedem obszarów, w których zjednoczona Europa musi pilnie nadrobić zaległości, skoro nie może już polegać na Ameryce: obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa; systemy artyleryjskie; amunicja i pociski; drony; infrastruktura zapewniająca szybki przerzut wojsk; sztuczna inteligencja i technologia kwantowa; logistyka, w tym strategiczny transport lotniczy. W projekcie Białej Księgi nie znalazł się natomiast pomysł emisji wspólnych instrumentów dłużnych dla masowego zwiększenia nakładów na obronę. Sięgnięto do niego przy odbudowie po covidzie. Teraz jednak przeciw są w szczególności Niemcy i Holandia.

Premier Wielkiej Brytanii: Nie możemy przystać na sztuczki Putina

Przepaść między Europą i Ameryką jeszcze bardziej pogłębiła kwestia 30-dniowego rozejmu w Ukrainie. O ile Europejczycy uważają, że mnożąc radykalne i niemożliwe do spełnienia przez Kijów warunki wstrzymania ognia, Putin gra na czas i tak naprawdę chce kontynuować wojnę, o tyle Trump zdaje się raz jeszcze kupować narrację Kremla. – Mieliśmy bardzo dobrą rozmowę – zapewnił w piątek po kontakcie telefonicznym z Putinem. – Istnieje ogromna szansa, że straszna, krwawa wojna w końcu zostanie doprowadzona do końca – ocenił. Powtórzył też kłamstwa Putina o tym, że ukraińskie wojska są otoczone przez Rosjan w obwodzie kurskim, i oświadczył, że zwrócił się do rosyjskiego dyktatora o darowanie im życia. Ta ocena sytuacji na froncie została zdementowana m.in. przez ekspertów takich amerykańskich instytucji, jak waszyngtoński Institute for the study of War czy fundacja Carnegie.

– Dla mnie nie ma większego znaczenia, czy Trump nic nie rozumie z gry Kremla, czy też daje się manipulować przez Putina. Liczy się wynik. A jest on taki, czy kupuje narrację rosyjską i jest chętny do spełnienia warunków Moskwy, a odrzuca narrację ukraińską i nie liczy się ze stanowiskiem Kijowa – mówi „Rz” Camille Grand, w latach 2016–2022 zastępca sekretarza generalnego NATO.