Karol Nawrocki: Do departamentów MSZ wracają ludzie powiązani z Federacją Rosyjską

Komentując tę wymianę zdań Nawrocki zarzucił Radosławowi Sikorskiemu, że ten „zakres poważnej dyplomacji wprowadza na Twittera”. - To nie służy państwu polskiemu – podkreślił.



- Ja z tweeta Elona Muska nie wyczytałem, że chce wyłączyć Starlinki, to był raczej opis sytuacji. Oczywiście nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, to jest rzecz oczywista. To kwestia bezpieczeństwa i Ukrainy, i naszego regionu. To byłaby zła informacja dla Ukrainy, dla Polski i dla świata – podkreślił Nawrocki.



To co dziś dzieje się, nie za sprawą tylko tego tweeta, w polskiej dyplomacji muszę ocenić w sposób negatywny. Jest rodzaj reubekizacji w polskiej dyplomacji Karol Nawrocki, prezes IPN, kandydat na prezydenta

Odnosząc się do wpisu Muska Nawrocki stwierdził też, że „to był raczej opis rzeczywistości potencjalnej, a nie groźba wyłączenia Starlinków”.

- Bardzo krytycznie oceniam to, co dzieje się w zakresie polskiej dyplomacji za czasów Radosława Sikorskiego. Polski rząd, na czele z Donaldem Tuskiem, staje na czele antyamerykańskiej rebelii w UE. Niepokoi mnie to, jako przyszłego prezydenta Polski. Ja będę dbał o sojusz polsko-amerykański, będę budował polski potencjał w NATO. USA są naszym głównym partnerem w zakresie bezpieczeństwa – zapowiedział Nawrocki.

- To co dziś dzieje się, nie za sprawą tylko tego tweeta, w polskiej dyplomacji muszę ocenić w sposób negatywny. Jest rodzaj reubekizacji w polskiej dyplomacji – kontynuował prezes IPN. Nawrocki stwierdził następnie, że mógłby pokazywać „kolejne placówki i departamenty w MSZ, do których wracają ludzie, którzy nigdy nie powinni służyć w polskiej dyplomacji, ponieważ są powiązani z Federacją Rosyjską, uczelniami Federacji Rosyjskiej czy ze służbami komunistycznego państwa polskiego przed 1989 rokiem”.