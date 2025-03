Andrzej Duda ocenia, że Wołodymyr Zełenski powinien wrócić do rozmów

- Tak, to jest pewien rodzaj targowania się - przyznał prezydent zaznaczając, że Donald Trump to biznesmen i miliarder oraz człowiek, który „w sposób biznesowy działa”. - Powiedziałem Wołodymyrowi, że uważam, że trzeba się do tego po prostu dostosować i szukać porozumienia z nim, szukając wspólnego rozwiązania także na zasadzie amerykańskiej zasady, że można ustalić takie warunki, że obie strony na tym wygrają - relacjonował.

- Trzeba wrócić do stołu rozmów, trzeba usiąść z powrotem przy stole negocjacji. Wołodymyr Zełenski powinien wrócić do tego stołu, powinien spokojnie usiąść przy tym stole i zachowując spokój negocjować takie rozwiązanie, które spowoduje, że Ukraina będzie bezpieczna, a my, którzy jesteśmy sojusznikiem Ukrainy i wspieramy Ukrainę od samego początku, będziemy go w tym wspierali, żeby udało się osiągnąć taki bezpieczny i trwały pokój, bo nam na tym pokoju przecież też ogromnie zależy – mówił na lotnisku Andrzej Duda.

- To jest polski interes, żeby na Ukrainie był pokój, żeby ta wojna się skończyła i żeby się zakończyła w taki sposób, by Rosja nikogo więcej już nie zaatakowała. To jest dzisiaj dla nas najważniejsze. To wymaga w moim osobistym przekonaniu powrotu do stołu negocjacji - ocenił.

„Nie da się słowami obronić Ukrainy”

Duda nie wykluczył, że będzie rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Dodał, że sprawa jest otwarta. - W moim osobistym przekonaniu, jeżeli ktoś jest w stanie osiągnąć zakończenie tej wojny, to Stany Zjednoczone mają taki potencjał, dzięki któremu może to zostać uzyskane, nikt inny - podkreślił. Na pytanie o słowa polityków koalicji rządzącej, że to Europa, nie USA, są gwarantem polskiego bezpieczeństwa, prezydent odparł, że „słowa nic nie kosztują”. - Ze słów nie da się wystrzelić, nie da się słowami obronić Ukrainy - zaznaczył.