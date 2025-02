W piątek rosyjskie MSZ poinformowało, że podczas konsultacji w Stambule Stany Zjednoczone przedstawiły oficjalną notę ​​zawierającą porozumienie w sprawie mianowania dyrektora Departamentu Północnoatlantyckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Aleksandra Darczijewa, nowym ambasadorem Rosji w USA.W oświadczeniu można przeczytać, że wyjazdu Darczijewa do Waszyngtonu należy się spodziewać "w najbliższej przyszłości".



Darczijew spędził w sumie około 10 lat pracując w rosyjskiej misji dyplomatycznej w Waszyngtonie. Od 1997 do 2002 roku pełnił funkcję radcy ambasady, a od 2005 do 2010 roku piastował stanowisko ministra-radcy. Darczijew był ambasadorem Rosji w Kanadzie od października 2014 r. do stycznia 2021 r. Od stycznia 2021 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu Północnoatlantyckiego w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Rosja i USA odbudowują relacje dyplomatyczne

Telewizja CNN, informując o nowym ambasadorze w Waszyngtonie, ostrzegła, że Rosja może wykorzystać rozmowy z administracją Trumpa na temat przywrócenia znaczącej obecności dyplomatycznej w USA jako okazję do odbudowy swojej siatki szpiegowskiej na Zachodzie,