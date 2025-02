Wielka Brytania wyda więcej na obronność, a mniej - na pomoc międzynarodową

BBC przypomina, że w programie wyborczym Partii Pracy ugrupowanie to zapowiadało zwiększenie poziomu pomocy międzynarodowej do 0,7 proc. PKB „tak szybko, jak pozwolą na to możliwości fiskalne”.

Keir Starmer obiecuje, że nie podniesie podatków, by zwiększyć wydatki na obronność

Teraz jednak brytyjski premier ocenił, że zapewnienie bezpieczeństwa Brytyjczykom musi mieć priorytet. - Nasze całe podejście do bezpieczeństwa narodowego musi się zmienić - podkreślił. Jak dodał zwróci się do przedstawicieli brytyjskiego przemysłu, przedsiębiorców i uczelni wyższych o wnoszenie większego wkładu w tym zakresie.



Starmer wyraził przekonanie, że wzrost wydatków na obronność może wiązać się z pojawieniem się nowych miejsc pracy, wzrostem gospodarczym i wzrostem innowacyjności.



Liderka Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch zapewniła, że opozycja popiera plany rządu w zakresie zwiększenia wydatków na obronność. Z zadowoleniem przyjęła też skierowanie na ten cel środków, które miały trafić na pomoc międzynarodową. Badenoch dodała, że Starmerowi nie wolno podnosić podatków, ani zwiększać zadłużenia kraju.



Starmer zapewnił liderkę torysów, że rząd nie planuje wzrostu obciążeń podatkowych w związku z planami zwiększenia wydatków na obronność.