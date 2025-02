USA opuszczą ONZ? „Platforma dla tyranów i miejsce ataków na Amerykę"

W czwartek republikański senator Mike Lee z Utah przedstawił projekt ustawy pod nazwą „Całkowite wycofanie się z ustawy o klęsce ONZ z 2025 r.” (ang. „Disengaging Entirely From the United Nations Debacle Act of 2025”), który zakłada zakończenie członkostwa USA w ONZ i jej organizacjach afiliowanych, a także wstrzymanie finansowania tych instytucji. Współautorką projektu w Senacie jest senator Marsha Blackburn z Tennessee. W Izbie Reprezentantów projekt wspiera zaś kongresmen Chip Roy z Teksasu.

Reklama

Republikanin Mike Lee proponuje, by USA opuściły ONZ. „Powinniśmy wycofać się z tej fikcyjnej organizacji”

- Organizacja Narodów Zjednoczonych stała się platformą dla tyranów i miejscem ataków na Amerykę oraz jej sojuszników – stwierdził Lee w rozmowie z Fox News. Zdaniem polityka „USA powinnny przestać za to płacić”. - Skoro prezydent Trump rewolucjonizuje naszą politykę zagraniczną, stawiając Amerykę na pierwszym miejscu, powinniśmy wycofać się z tej fikcyjnej organizacji i skupić się na rzeczywistych sojuszach, które zapewniają naszemu krajowi bezpieczeństwo i dobrobyt – zaznaczył.

Czytaj więcej Świat Trump wycofuje USA z Rady Praw Człowieka. Koniec pomocy dla palestyńskich uchodźców „UNHRC stale wykazuje uprzedzenia wobec Izraela, skupiając się na nim niesprawiedliwie i nieproporcjonalnie podczas obrad" - brzmi uzasadnienie decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zdecydował też o zakończeniu finansowania UNRWA.

Stany Zjednoczone są największym pojedynczym płatnikiem składek do budżetu ONZ – w 2022 roku przekazały jej ponad 18 miliardów dolarów, co stanowi około jednej trzeciej całkowitego budżetu organizacji. - ONZ korzysta z pieniędzy amerykańskich podatników, jednocześnie często podważając interesy USA, i atakując ich sojuszników oraz wspierając jej przeciwników – stwierdził kongresmen Roy. Zaznaczył też, że pomimo ogromnych nakładów finansowych „organizacja nie zdołała skutecznie zapobiec wojnom, ludobójstwom, naruszeniom praw człowieka oraz pandemiom”.

Roy zwrócił także uwagę na działalność Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA). Organizacja znalazła się w centrum kontrowersji po dochodzeniu ONZ, które wykazało, że niektórzy jej pracownicy mogli być zamieszani w atak Hamasu na Izrael, do którego doszło 7 października 2023 roku. W reakcji na te doniesienia Stany Zjednoczone wstrzymały finansowanie UNRWA w styczniu ubiegłego roku.