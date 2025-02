W styczniowym badaniu przeprowadzonym przez YouGov gotowość głosowania na Reform UK w wyborach deklarowało 24 proc. badanych. Obecnie partia ta ma w parlamencie zaledwie pięciu posłów, ale wynika to z większościowej ordynacji wyborczej obowiązującej w Wielkiej Brytanii. W wyborach z 2024 roku Reform UK uzyskała trzeci najlepszy wynik – zdobyła 14,3 proc. głosów. Mimo to zdobyła 12 razy mniej miejsc niż Liberalni Demokraci (na których zagłosowało 12,2 proc. wyborców), ponieważ poparcie dla Reform UK było rozproszone po całym kraju (w ok. 100 jednomandatowych okręgach kandydat Reform UK był drugi).



Reklama

Czytaj więcej Polityka Nigel Farage: Ukraina jest niemal niezbędną częścią NATO - Jeśli uda nam się doprowadzić Putina i Zełenskiego do miejsca, w którym możliwe będą rozsądne negocjacje, to patrząc w przyszłość pomyślałbym, że konieczne jest, aby Ukraina przystąpiła do NATO - powiedział Nigel Farage, lider populistycznej brytyjskiej partii Reform UK.

Partia Nigela Farage'a Reform UK była firmą, teraz będzie organizacją non-profit

Reform UK została w 2018 roku zarejestrowana jako firma prywatna, a nie partia polityczna, a Farage, jako większościowy akcjonariusz, cieszył się w niej znacznie większą władzą niż liderzy „tradycyjnych” brytyjskich partii. Jednak obecnie lider Reform UK chce zdemokratyzować jej strukturę przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, po których Reform UK może stać się jedną z głównych sił na brytyjskiej scenie politycznej.

Poparcie dla Reform UK wyraził niedawno Elon Musk (napisał w serwisie X, że tylko ta partia może ocalić Wielką Brytanię). Musk sugerował jednak, że Reform UK powinna zmienić przywództwo.