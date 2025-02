Pytany, czy jego zdaniem zachowanie Trumpa jest w interesie Polski, Sławomir Mentzen odpowiedział, że Trump jest prezydentem USA i dba o interesy Stanów Zjednoczonych. - Jest zupełnie oczywiste, o czym mówiłem od lat, że Stany Zjednoczone często mają rozbieżne interesy z Polską. Nie dziwię się, że polscy politycy są zaskoczeni tym, że ktoś realizuje interesy swojego kraju, a nie innego, ale Amerykanie dbają przede wszystkim o amerykańskie interesy i my, Polacy, powinniśmy dbać przede wszystkim o polskie interesy, a nie ukraińskie - podkreślił lider Konfederacji.

Kandydat Konfederacji: Trump próbuje przeciągnąć Rosję na swoją stronę

Zdaniem Mentzena, znajdujemy się w czasach przełomu. - Nie wiadomo, co się wydarzy. Stany Zjednoczone ewidentnie prowadzą teraz rozpoznanie bojem, robią różne wrzutki. Mamy częściowo sprzeczne wypowiedzi Vance'a (wiceprezydenta USA - red.), Hegsetha (sekretarza obrony - red.), a Trump mówi jeszcze inne rzeczy. Testują wszystkich i zobaczą, co się wydarzy. Jestem przekonany, że tam nie ma jeszcze dokładnego planu, co zamierzają zrobić - mówił poseł. Kandydat na prezydenta przekonywał, że Amerykanie „testują wszystkich uczestników tej gry”.

Czytaj więcej Społeczeństwo Czy NATO nas obroni, jeśli Rosja napadnie na Polskę? Wyniki sondażu Czy w przypadku zagrożenia ze strony Rosji państwa NATO spełniłby swoje zobowiązania sojusznicze wobec Polski? A może Warszawa mogłaby liczyć tylko na Amerykanów? Na te tematy w sondażu wypowiedzieli się Polacy.

- Pamiętajmy, że oni grają na trochę większej szachownicy niż my, tzn. głównym przeciwnikiem dla Trumpa są Chiny. On próbuje przeciągnąć Rosję na swoją stronę po to, żeby Rosja nie była w sojuszu z Chinami i my tam jesteśmy małym pionkiem. Musimy zrozumieć tę sytuację - powiedział w Radiu Zet Mentzen.

Lider Konfederacji ocenił, że do tej pory w kwestii bezpieczeństwa „Europa jechała na gapę”. - Cała wielka bogata Unia Europejska wydawała bardzo mało pieniędzy na zbrojenia, bo liczyła, że ochroni ją Ameryka - podkreślił. - Ameryka powiedziała: a jaki my w tym mamy interes? Sami dbajcie o swoje bezpieczeństwo - kontynuował zaznaczając, że znaleźliśmy się w nowej sytuacji.

Sławomir Mentzen: Oddajemy Ukrainie pieniądze, broń, 800+. Jaki mamy w tym interes?

Pytany, czy Polska powinna być nadal „adwokatem Ukrainy”, Sławomir Mentzen odparł, że „Polska powinna być adwokatem Polski, powinna dbać przede wszystkim o polskie interesy”. - To jest najważniejsza rzecz, której nie rozumie obecna klasa polityczna. Oddajemy pieniądze na Ukrainę, broń tam oddaliśmy, amunicję; 800+ wysyłamy na Ukrainę, za darmo leczymy Ukraińców w Polsce, którzy nawet nie płacą składki zdrowotnej. I jaki my mamy w tym interes? - dodał.