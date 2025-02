W ostatnim sondażu IBRiS dla Onetu 13,9 proc. badanych zadeklarowało, że nie wiedzą, na kogo oddaliby głos w wyborach partyjnych. Tym samym niezdecydowani okazali się trzecią siłą - wszystkie partie, o które pytano w badaniu, poza KO i PiS, miały elektoraty mniejsze od liczby niezdecydowanych w badaniu.



System partyjny w Polsce jest stabilny

W wyborach parlamentarnych z 2019 i 2023 roku do parlamentu wchodziły te same ugrupowania – KO, PiS, Lewica, PSL (w 2019 roku wraz z Kukiz'15) i Konfederacja. Jedyną nową siłą, która weszła do parlamentu w 2023 roku była Polska 2050, która w wyborach wystartowała wraz z PSL w ramach koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga.

Obecny system partyjny w Polsce jest dość stabilny – od 2005 roku rolę dwóch głównych, rywalizujących ze sobą o władzę partii politycznych pełnią KO i PiS Pozostałe ugrupowania to potencjalni partii dominujących, przy czym Lewica i Polska 2050 są potencjalnymi koalicjantami KO, Konfederacja – PiS, a PSL teoretycznie mogłoby stworzyć koalicję zarówno z KO, jak i z PiS (choć obecne kierownictwo PSL wyklucza koalicję z PiS).



Obecnie Polską rządzi koalicja KO-Trzecia Droga-Lewica, która w wyborach zdobyła 248 mandatów. W czasie trwającej kadencji parlamentu koalicję opuściła partia Razem, która weszła do parlamentu z list Lewicy.