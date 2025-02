Sondaż partyjny CBOS. PiS i KO idą łeb w łeb. Trzecia Droga ma problem

Dwie główne partie polskiej sceny politycznej w najnowszym sondażu zyskują takie samo poparcie – i na Koalicję Obywatelską, i na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować po 30 proc. respondentów.



W stosunku do poprzedniego sondażu CBOS, z 7-8 stycznia, obie partie odnotowują też identyczny spadek poparcia – po 3 punkty procentowe.



Trzecia na podium Konfederacja utrzymuje stan posiadania – podobnie jak przed miesiącem głos na nią chce oddać 13 proc. biorących udział w badaniu.



Trzecia Droga i Lewica z jednakowym poparciem. Ale Trzecia Droga ma problem

Czwarte miejsce zajmują ex aequo Lewica i Trzecia Droga. Lewica utrzymała wynik sprzed miesiąca, koalicja PSL i Polski 2050 straciła 1 pkt procentowy. I oznacza to, że Trzecia Droga z takim wynikiem nie dostałaby się do Sejmu.