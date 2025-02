Czy Donald Trump prócz Grenlandii chce połknąć też Strefę Gazy?

Polski rząd podchodzi do propozycji bardzo sceptycznie. – Polska stoi na stanowisku dwóch państw – izraelskiego i palestyńskiego. To jest rezolucja ONZ, która nadal obowiązuje – mówi Bielecki, cytując wiceministra Andrzeja Szejnę. Czy jednak Stany Zjednoczone mogą naciskać na inne kraje, by zaakceptowały nową wizję Gazy, jak zachowa się polski MSZ? O tym w najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym”

Zapraszamy do słuchania!