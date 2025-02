W wywiadzie dla korespondenta kanału Rossija, propagandysty Pawła Zarubina, prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że we współczesnej Europie nie ma polityków, którzy potrafiliby bronić własnego zdania i swojej wizji świata.



Jako tych, którzy tę umiejętność posiadali, wskazał Charles’a de Gaulle’a, François Mitteranda, Willy’ego Brandta, Helmuta Kohla i byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, znanego ze swoich prorosyjskich poglądów.

Politycy UE staną przed „swoim panem w Waszyngtonie”

Według Putina Biden cieszył się większą popularnością wśród europejskich elit niż Trump: pod rządami Bidena Europa rzekomo „chętnie wykonywała każdy rozkaz Waszyngtonu”. Europejczycy „aktywnie walczyli” z Trumpem i byli „zdezorientowani”, gdy ponownie został prezydentem.

- Biden podobał im się bardziej pod względem mentalnym, ale Trump ma inne poglądy na temat tego, co jest dobre, a co złe, w tym na temat polityki płciowej i innych kwestii, a europejscy politycy tego nie lubią - mówił Putin. - Zapewniam was: Trump, dzięki swojemu charakterowi i swojej wytrwałości, bardzo szybko przywróci tam porządek. A wszyscy oni będą stać u stóp swojego pana i pokornie merdać ogonami - dodał.