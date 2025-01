Czy szef wywiadu mówił o zagrożeniu istnienia Ukrainy? Służba Bezpieczeństwa bada wyciek informacji

Według Służby Bezpieczeństwa postępowanie karne wszczęto w związku z ujawnieniem informacji stanowiących tajemnice państwowe przez osoby, którym bezpośrednio powierzono te informacje podczas zamkniętego, tajnego posiedzenia Rady Najwyższej Ukrainy.

Trwa dochodzenie przygotowawcze, prowadzone na podstawie części 2 artykułu 328 Kodeksu karnego Ukrainy.