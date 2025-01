Ziobro pojawił się w studiu TV Republika w czasie, gdy policja podejmowała próby zatrzymania go i doprowadzenia przed komisję śledczą ds. Pegasusa. W momencie, gdy Ziobro udzielił wywiadu, w studiu TV Republika pojawiła się policja. Policjanci próbowali wejść do studia, ale nie zostali do niego wpuszczeni. Na drodze policjantów pojawił się m.in. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny TV Republika.



- Działania przeciwko mnie podejmowane bezprawnie, proszę wpuścić policjantów, oni są ofiarami tej sytuacji – apelował w pewnym momencie Ziobro. Prowadzący audycję Michał Rachoń zapewnił, że TV Republika będzie działać zgodnie z prawem, ale „musi upewnić się”, że materiały chronione tajemnicą dziennikarską będą odpowiednio zabezpieczone.



- Chciałbym podziękować za możliwość rozmowy. Zejdę do panów (policjantów) - powiedział Ziobro po ok. 30 minutach rozmowy. Następnie opuścił studio i postanowił zejść do policjantów.



Tymczasem TV Republika poinformowała wcześniej, że jej sygnał wszystkie inne media mogą emitować bezpłatnie.