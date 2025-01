Nowy ambasador USA w Polsce? Amerykanie zainicjowali już proces konsultacji

Jak informuje radio RMF FM, strona amerykańska zainicjowała już proces konsultacji ze stroną Polski w sprawie nowego ambasadora.

Jim Mazurkiewicz działaczem polonii w Teksasie

Jim Mazurkiewicz urodził się 17 września 1955 r. w Houston w Teksasie. To potomek polskich emigrantów w piątym pokoleniu. Przyrodnik, znawca nauk o zwierzętach, wybitny specjalista z zakresu chowu i hodowli zwierząt, ekonomista, doradca rolny, pedagog i organizator życia społeczno-gospodarczego.

Jest absolwentem Texas A&M University, na tym uniwersytecie realizował swoją karierę naukową kierując Departamentem Przywództwa Rolniczego, Edukacji i Komunikacji. Na kampusie udziela się w polskiej grupie — Texas A&M Polish Association. Jej członkowie spotykają się co dwa tygodnie i organizują różne „polskie wydarzenia”. Starają się eksponować polską historię i kulturę. Prof. Jim Mazurkiewicz jest tam „spoiwem” łączącym członków grupy z innymi Polakami spoza Teksasu.

Kandydat na ambasadora w Polsce jest także prezesem Polonii w Teksasie i członkiem założycielem Polskiej Izby Handlowej w Teksasie oraz liderem programu TALL ( Texas Agricultural Lifetime Leadership).