Koniec epoki Wielkiej Imigracji w Niemczech. „Całkowite wstrzymanie procedur azylowych”

W ostatnim dniu minionego roku takich osób było ponad 220 tys. To imigranci, których wnioski o azyl zostały odrzucone i formalnie podlegają deportacji. Proces idzie jednak jak po grudzie, głównie z powodów biurokratycznych. Policja ma też niemałe trudności z wytropieniem osób zagrożonych deportacją.

Niemcy. Otwieranie drogi skrajnej prawicy do rządu

Najbardziej kontrowersyjnym zamierzeniem CDU/CSU jest projekt automatycznego zawracania na granicy wszystkich imigrantów oraz osób poszukujących ochrony w Niemczech. W praktyce wszyscy zjawiający się na granicy przybysze mieliby być natychmiast odsyłani do kraju, z którego przybywają. „Oznacza to całkowite wstrzymanie procedur azylowych” – pisze „Bild”. Szczegóły projektu partii chadeckich nie są jeszcze znane. Jednak sama idea de facto likwidacji prawa do azylu budzi sprzeciw w środowisku SPD oraz Zielonych.

Czytaj więcej Polityka Olaf Scholz przeciwko wszystkim Zaostrza się przedwyborczy spór o 3 mld dodatkowej pomocy militarnej dla Ukrainy, tym bardziej potrzebnej po zawieszeniu amerykańskiej pomocy przez Donalda Trumpa.

Tym bardziej że chadecki projekt może zostać przyjęty przez Bundestag jedynie przy poparciu skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD). A to oznacza przełamanie politycznego ostracyzmu wobec tego ugrupowania kojarzonego z apologią epoki nazistowskiej. Innymi słowy, daje to, po praz pierwszy w historii AfD, prawo do decydowania o polityce rządu. – Najważniejsze, że nastąpi przełom w polityce azylowej, bez względu na to, kto za nią zagłosuje – broni się Friedrich Merz.

Całość mocno skomplikuje sytuację polityczną w Niemczech po wyborach 23 lutego. Z sondaży wynika, że zwycięska CDU/CSU będzie potrzebowała partnera koalicyjnego. Merz zapewnia, że nie ma mowy o współpracy z AfD. Pozostają SPD oraz Zieloni, którzy oskarżają Merza o zbliżenie z AfD, które zakończyć się może otwarciem tej partii drogi do współrządzenia krajem.

– Być może jeszcze nie po tych wyborach, ale wszystko zmierza w kierunku scenariusza austriackiego. Tam także długo trwała izolacja Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ), co skończyło się tak, że jej lider otrzymał niedawno misję utworzenia rządu –mówi „Rzeczpospolitej” prof. Werner Patzelt, politolog z Drezna, ekspert od AfD.