- Szkoda, że kilka lat za późno (mówią o tym – red.). Zaczęliśmy o tym mówić, gdy wszystkie pozostałe partie zaczęły seryjnie przyjmować specustawy uprzywilejowujące Ukraińców względem wszystkich innych cudzoziemców, co wywołało ogromną falę turystyki w sektorze ochrony zdrowia. To była retoryka co najmniej częściowo nieprawdziwa. Nie wszyscy, którzy przyjechali do Polski to uchodźcy, nie wszyscy, którzy zostali w Polsce obdarzenia przywilejami, w ogóle tutaj mieszkają - powiedział Bosak.

Wicemarszałek Sejmu był pytany także o przyszłe relacji Zachodu z Rosją. W jego ocenie „reset w relacjach nastąpi, bez względu na to, co myślimy o tym w Polsce”. - Żyjemy w świecie propagandy, w której uważa się, że świat zachodni definitywnie zerwał relacje z Rosją. To zwyczajnie nieprawda. Na Zachodzie cały biznes i polityka czekają, by wrócić do relacji z Rosją. W przypadku Polski posiadanie większej liczby kierunków, z których możemy importować gaz, którego potrzebujemy dużo, jest dla nas korzystniejsze pod kątem sytuacji konkurencyjnej, niż kupowanie drogo tylko z Kataru i USA. Powinniśmy być zdywersyfikowani - mówił.

Bosak: Nie ma mowy o koalicji PiS-Konfederacja

W czwartek były wicepremier i minister aktywów państwowych, a obecnie poseł PiS Jacek Sasin powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby stworzyć rząd z Konfederacją. – Naszym głównym celem jest wygrać wybory tak, aby osiągnąć taki sukces jak w 2015 i 2019 r., czyli mieć samodzielną większość w parlamencie. Zdaję sobie sprawę, że będzie o to trudno i dlatego też jesteśmy otwarci na współpracę z Konfederacją – stwierdził.

Możliwości takie nie bierze pod uwagę Konfederacja. – Jedyną szansą dla Polski jest to, by Polacy wyciągnęli wnioski z tego, co widzą i zaczęli rozliczać kłamców, szarlatanów i ludzi, którzy zdradzają swoich wyborców. To jest jedyna szansa dla Polski. Żaden poważny polityk nie da się wciągnąć w takie rozważania (o kolacji PiS-Konfederacja) i to w dodatku w czasie kampanii prezydenckiej - powiedział.