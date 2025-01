Podcast "Rzecz w tym": Stanowski przekona elektorat protestu

– Demokracja liberalna musi pokazać swoje zęby, zachowując swoje ideały, ale jednocześnie stając się bardziej groźną i stanowczą wobec autorytarnych przeciwników – tłumaczył Bartkiewicz.

„Stanowski będzie trudnym przeciwnikiem”

Najważniejszym wydarzeniem kampanii w Polsce była jednak deklaracja Krzysztofa Stanowskiego, że nie chce zostać prezydentem, ale wystartuje w wyborach by obnażyć niekompetencję pozostałych kandydatów. – Chce pokazać miałkość polskiej polityki i obnażyć hipokryzję elit – tłumaczy Bartkiewicz. Stanowski ma szansę przyciągnąć elektorat rozczarowany tradycyjnymi podziałami. – Profesor Jarosław Flis nazwał to partią protestu. To wyborcy, którzy potrafią od lewa do prawa szukać kogoś, kto pozwoli im wyrazić niezadowolenie sytuacją w kraju. I Stanowski z taką formułą antykampanii będzie idealnym dla nich kandydatem. Będą mogli na niego zagłosować, wiedząc, że nie wybierają prezydenta, tylko pokazują żółtą kartkę politykom – zauważa Bartkiewicz.

- Jego cynizm i humor w debatach będą trudnym przeciwnikiem dla kandydatów, takich jak Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki. Polityk, który zostanie ośmieszony, traci najwięcej – twierdzi.