Jednak dla Polski najważniejsza jest sprawa Ukrainy i Rosji. Jeśli Ukraina z powodu braku amerykańskiej broni poniesie klęskę, możemy mieć rosyjskie wojsko na wschodniej granicy. Stąd właśnie takie próby porozumienia z amerykańską administracją, bo jest to ważne dla naszego bezpieczeństwa. Ale Trump to samiec alfa i wydaje mi się, że nie będzie chciał stworzyć wizerunku osoby, która uległa Putinowi.

W jaki sposób prezydentura Trumpa może przełożyć się na wynik wyborów w Polsce?

Myślę, że PiS i Konfederacja będą uważały się za dobrego ucznia Trumpa. Obie partie będą przekonywać, że są w stanie zbudować lepsze relacje z USA. Nie wiemy jeszcze, czy to przekona wyborców ani kto będzie beneficjentem tej prezydentury. Ale nie mam pewności, czy zwycięstwo Trumpa pomoże Nawrockiemu, czy Mentzenowi.

Czy to podejście Tuska w sprawie migrantów jest próbą pokazania, że mamy dobre stosunki z USA?

Zdecydowanie tak. Donald Tusk pokazuje, że wie, jak w tej sytuacji zareagować, jak budować relacje z Białym Domem i Partią Republikańską, by zapewnić Polakom bezpieczeństwo. To ma być zapewne kontrargument do zapewnień niektórych polityków, że potrzebujemy kandydata z radykalnej prawicy, bo taka osoba lepiej dogada się z Trumpem.

O swoim starcie w wyborach poinformował Krzysztof Stanowski. Co pan o tym sądzi?

Krzysztof Stanowski to przede wszystkim wyzwanie dla kandydatów PiS i Konfederacji. On przyciąga tę grupę wyborców, do których próbuje dotrzeć zarówno Karol Nawrocki, jak i Sławomir Mentzen. Ten torcik się jeszcze bardziej podzieli, co może w pierwszej turze wyborów obniżyć poparcie dla tych kandydatów. Ale w drugiej turze nie wiemy, czy Stanowski postanowi swoich wyborców nakłaniać do głosowania na prawicę, czy też będzie mówił o tym, że chce obnażyć słabość polskiej polityki. I czy będzie dalej kontynuował rolę takiego klauna. Możliwe, że część jego wyborców pójdzie głosować na kandydata prawicy, ale część może uznać, że nie warto już głosować. A to też przełoży się na wynik wyborów.