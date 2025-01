Donald Trump: Msza była nudna, biskup nie jest dobra w tym co robi

We wpisie w Truth Social do kazania biskup Budde odniósł się Donald Trump. „Tzw. biskup (...) jest radykalnie lewicową, dogmatyczną hejterką Trumpa. Wprowadziła swój kościół do świata polityki w bardzo niegrzeczny sposób” - napisał prezydent USA.



„Ton, który przyjęła był paskudny, nie brzmiała przekonująco, ani mądrze. Nie wspomniała o dużej liczbie nielegalnych imigrantów, którzy przybyli do naszego Kraju i zabili ludzi. Wielu zostało wypuszczonych z więzień i szpitali psychiatrycznych. To ogromna fala zbrodni, która przetacza się przez USA. Oprócz jej niewłaściwych stwierdzeń, msza była nudna i nieinspirująca. Nie jest bardzo dobra w tym co robi! Ona i jej kościół powinni publicznie przeprosić” - dodał Trump.



Wypowiedzi Budde miały związek z działaniami zapowiedzianymi przez Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiada masowe deportacje nielegalnych imigrantów z USA, a także odejście od polityki na rzecz inkluzywności w różnych obszarach życia (m.in. w armii) prowadzonej przez administrację Joe Bidena. Trump zapowiedział m.in. że USA będą uznawać tylko dwie płcie – męską i żeńską.