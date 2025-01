Barbara Nowacka: Z Karola Nawrockiego na siłę próbowali zrobić Donalda Trumpa

- Tu jest Polska. My uczymy się na własnych błędach, na własnych kampaniach, widzimy, co grało co nie grało – podkreśliła Nowacka.



Reklama

Pytana o to, czy to, że PiS chciał zrobić z Karola Nawrockiego Donalda Trumpa to komplement pod adresem Nawrockiego, czy też oskarżenie, Nowacka odparła, że ani „drewnianość”, ani „papugowanie” nigdy nie są komplementem. - Jest gigantyczna przepaść między tym, co mówi Donald Trump i tym, jak jest niezależny, a tym, jak PiS starał się kreować Nawrockiego niby na Trumpa. Nawrocki jest zależny i ma małe doświadczenie. On oczywiście szybko go nabywa, bo go cały czas uczą. Ale to jest PiS-owski kandydat na sto procent – oceniła Nowacka.

Barbara Nowacka mówi jakiej prezydentury oczekuje

Pytana o zwrot w kampanii Trzaskowskiego i pomysły, by 800 plus było tylko dla pracujących obywateli Ukrainy, poparcie dla nieobowiązkowej edukacji zdrowotnej oraz o zdjęcia z Zenonem Martyniukiem, Nowacka odparła, że „jako obywatelka polska chciałaby, żeby pieniądze szły tam, gdzie są potrzebne, a nie tam, gdzie ktoś nadużywa systemu”. Na uwagę, że na wprowadzenie takich zmian nie trzeba czekać do końca kampanii prezydenckiej, Nowacka odpowiedziała, że „to propozycja Rafała Trzaskowskiego, która jest bardzo poważnie rozważana i przez premiera i przez naszą część Koalicji Obywatelskiej”. - Rafał Trzaskowski przynosi pewne pomysły i takiej też prezydentury oczekuję: prezydentury niezależnej, z propozycjami, z pomysłami i z rozwiązaniami – oświadczyła.

Barbara Nowacka: Czuję obawę, widząc biznesowo-technologiczne zaplecze Donalda Trumpa

W odpowiedzi na pytania o obawy Europy przed Donaldem Trumpem i o to, czy wśród uczestników spotkania ministrów edukacji w ramach prezydencji Polski w Radzie UE słychać te obawy, minister edukacji potwierdziła. - Pojawia się ten temat. Wszyscy obserwujemy, jak Donald Trump zaczyna swoje urzędowanie – mówiła. Dodała, że „czuje obawę, widząc jego biznesowo-technologiczne zaplecze”.