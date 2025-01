Zdaniem byłego premiera „nie ma przełomu w relacjach polsko-ukraińskich i nie będzie”. - Po pierwsze Ukraina tak naprawdę nie chce ekshumacji, nie mówiąc o banderyzmie. A po drugie nie wiadomo, czego chce. Ale Ukraina traktuje Polaków z poczuciem lekceważenia - ocenił.

Miller: Zełenski i Ukraina włączyli się w kampanię prezydencką. Myślę, że było to uzgodnione ze stroną polską

Czy Zełenski włączył się w polską kampanię prezydencką celowo? - Pamiętam, że kilka tygodni temu pisano o tym, że wiosną będziemy mieli do czynienia z ogromnym wypływem różnych czynników zewnętrznych na nasze wybory. I że Zełenski oraz Ukraińcy również się w tę kampanię włączą. Pomylono się tylko w tym, że nie będzie to wiosną, a już teraz. Myślę, że to było uzgodnione ze stroną polską, ale strona polska nie odniosła zapewne rezultatu na jaki liczyła. Zełenski nie zrobił tego, czego się spodziewano - powiedział Leszek Miller.

Zełenski nie zrobił w Polsce tego, czego się spodziewano.

Były premier zapytany został także o to, czy Donald Trump doprowadzi do zakończenia wojny na Ukrainie. - Oczywiście, to jest jego główny cel. On marzy o Pokojowej Nagrodzie Nobla, a jeśli doprowadzi tę wojnę do końca, to na pewno ją otrzyma - stwierdził Miller. - To nie będzie pokój, o którym marzy Ukraina. Ukraińcy ciągle powtarzali, że ich celem jest powrót do granic Ukrainy sprzed wojny, a wiadomo, że tego nie będzie - dodał.

Czytaj więcej Polityka Zełenski mówi o Nawrockim. Prezes IBRiS: Kluczowa grupa wyborców dostaje sygnał - Postrzegamy tę wojnę jako pewną barierę dla tego, abyśmy wrócili do czasów bezpieczniejszych, stabilniejszych, gdy żyło nam się dostatniej - mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes IBRiS Marcin Duma.

Wybory prezydenckie w Polsce. Miller: Popieram Trzaskowskiego, ale jego sytuacja zaczyna przypominać tę Komorowskiego

Leszek Miller podczas rozmowy mówił także o wyborach prezydenckich w Polsce. - Ja od dawna kibicuję Rafałowi Trzaskowskiemu i na razie nie zmieniłem zdania - powiedział były premier. Jak dodał, Trzaskowski i jego sztab powinni „bardzo poważnie się zastanowić” nad spadkiem poparcia kandydata KO w sondażach. - Co takiego robią, że w ciągu miesiąca jego notowania potrafią spaść o 9 punktów procentowych. To bardzo dużo. To zaczyna trochę przypominać sytuację prezydenta Bronisława Komorowskiego - powiedział Miller. - Wczoraj oglądałem wystąpienie Trzaskowskiego – był bardzo energiczny, wszystko było w porządku. Ale nie można połowy czasu takiego wystąpienia poświęcić jednemu tematowi – Ukrainie. To droga donikąd. Jeżeli pan Trzaskowski nie zrozumie, że musi się koncentrować na sprawach kraju – a nie Ukrainy w kontekście wojennym – to to jest droga do klęski w postaci porażki Komorowskiego - zaznaczył Leszek Miller.