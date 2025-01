Oczekiwanie, że uczestnik spotkania będzie w stanie skontrolować, w co ubrane są pojedyncze osoby jest niedorzecznością, nawet jeśli z tymi hasłami się nie zgadza

Paweł Szefernaker, szef sztabu Karola Nawrockiego

Jego zdaniem prezes IPN bądź jego otoczenie powinny były zareagować. Inaczej uważa szef sztabu Nawrockiego poseł PiS Paweł Szefernaker. – Karol Nawrocki miał na sobie podczas spotkania biało-czerwony szalik. W tym wydarzeniu uczestniczyło parę tysiące osób. Oczekiwanie, że uczestnik spotkania będzie w stanie skontrolować, w co ubrane są pojedyncze osoby jest niedorzecznością, nawet jeśli z tymi hasłami się nie zgadza – mówi. Jego zdaniem, „formułowanie takich zarzutów, na podstawie oskarżeń organizacji skrajnie negatywnie nastawionej do obywatelskiego kandydata na prezydenta, to brudna kampania fake newsów konkurentów Karola Nawrockiego”.

Prof. Pankowski zapewnia, że stowarzyszenie jest neutralne politycznie i zareagowałoby tak samo, gdyby chodziło o jakiekolwiek innego kandydata. – Nawrocki jako kandydat jest nam obojętny. Trudno jednak zignorować fakt, że prezes IPN pojawia się w towarzystwie eksponującym symbole neonazistowskie – mówi.

We wtorek do kontrowersji wokół pielgrzymki odniósł się przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski. Poprosił pielgrzymów o „uszanowanie niepolitycznego i duchowego charakteru miejsca”. Dodał, że prezes IPN jest gościem pielgrzymki kibiców od lat.