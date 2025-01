Trzaskowskiego poproszono o komentarz do słów Wołodymyra Zełenskiego o Karolu Nawrockim, kandydacie na prezydenta popieranym przez PiS, które padły w wywiadzie, jakiego prezydent Ukrainy udzielił m.in. „Rzeczpospolitej”. - Jeżeli Ukrainy nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan (Karol) Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki – mówił Zełenski w odpowiedzi na jedno z pytań.



Był to komentarz do słów Nawrockiego, który stwierdził, że dla Ukrainy nie będzie miejsca w UE i NATO, dopóki nie upora się ze swoją historią w kwestii rzezi wołyńskiej.



Rafał Trzaskowski o słowach Wołodymyra Zełenskiego o Karolu Nawrockim: Nie dziwią mnie

Trzaskowskiego pytano, czy słowa Zełenskiego oraz fakt, że prezydent Ukrainy spotkał się w czasie wizyty w Polsce z prezydentem Warszawy, nie są zaangażowaniem ukraińskiego prezydenta w kampanię wyborczą w Polsce po stronie kandydata KO.



- Ja przede wszystkim bym chciał, aby nikt w Polsce nie angażował się w kampanię po stronie Putina – odparł Trzaskowski. - Powiedzmy sobie szczerze i wprost: każdy kto mówi w tej chwili, że Ukraina nie powinna być w NATO, tak naprawdę sprzyja Putinowi - dodał.