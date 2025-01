Sondaż „Rzeczpospolitej”: Polacy podzieleni po decyzji PKW w sprawie pieniędzy dla PiS

Foto: Paweł Krupecki

47,1 proc. ankietowanych w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” uważa, że minister finansów powinien wypłacić PiS-owi pieniądze za kampanię wyborczą w 2023 roku. Przeciwnego zdania jest 46,9 badanych. Jedynie 6 proc. respondentów nie ma zdania.

Minister finansów pisze do PKW, P wk odpowiada ministrowi

Sprawa dotyczy sporu, jaki w przedostatni dzień 2024 roku wybuchł publicznie, kiedy, wykonując postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r., zaznaczając jednak, iż nie przesądza, czy IKNiSP jest sądem. Gdy minister Andrzej Domański zwrócił się do PKW o dokonanie wykładni swojej uchwały ze względu na jej „wewnętrznie sprzeczną treść”, PKW zwróciła się do niego z prośbą o „niezwłoczne” wskazanie podstawy prawnej tego wniosku. – Dziś skierowałem pismo do PKW, w którym wskazałem przepisy konstytucji, kodeksu wyborczego i innych ustaw, które świadczą o tym, że obowiązek wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozstrzygnięć władzy publicznej jest oczywistą częścią naszego porządku prawnego oraz działań administracji publicznej, w tym także PKW – napisał w środę minister Domański w serwisie X. Impas między PKW a ministrem Domańskim trwa. Podzieleni są również Polacy.