Dwa zamachy na życie Donalda Trumpa w czasie kampanii wyborczej

W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w USA, doszło do dwóch prób zamachu na życie Trumpa. W lipcu, podczas wiecu w Butler w Pensylwanii, 20-letni Thomas Matthew Crooks oddał z dachu budynku znajdującego się w pobliżu miejsca wiecu strzały w kierunku przemawiającego kandydata na prezydenta, raniąc go w ucho. Z kolei we wrześniu, w czasie, gdy Trump grał w golfa w należącym do niego ośrodku na Florydzie, w pobliżu miejsca, w którym znajdował się kandydat na prezydenta, zaczaił się 58-letni Ryan Wesley Routh, uzbrojony w karabin automatyczny.

Według śledczych Iran nie miał związków z żadną z tych prób zamachu na życie Trumpa.



Iran oficjalnie zaprzeczał też oskarżeniom, że próbuje ingerować w amerykańską politykę, w tym wybory, m.in. przez cyberataki.