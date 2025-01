Elon Musk w „wywiadzie” z Alice Weidel: Mocno rekomenduję głosowanie na AfD

Seria umizgów szefa X do niemieckiej skrajnej prawicy rozpoczęła się zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdy napisał na X, że wprawdzie partia ta jest uważana za prawicowo-ekstremistyczną, ale „polityczne stanowiska AfD, o których czytałem, nie brzmią jak ekstremistyczne”. W ramach budowania mostów z europejską skrajną prawicą nie zapomniał „posłodzić” Weidel, podkreślając, że ma ona homoseksualną partnerkę ze Sri Lanki, co według niego było dowodem na to, że przedstawianie AfD jako skrajnie prawicowej jest jednoznacznie błędne”. „Czy to brzmi jak Hitler? Błagam!” – dodał w swoim stylu.

Adolf Hitler a sprawa wolności słowa

Hitler powrócił w rozmowie z Weidel na X, gdy polityczka wspomniała, że „150 biurokratów w Brukseli ogląda tę rozmowę, aby potem zastosować idiotyczny Akt o Usługach Cyfrowych, który nie jest niczym innym, jak cenzurą wolności słowa”.

UE rzeczywiście monitoruje wywiad Muska z Weidel, ale pod kątem tego, czy miliarder nie wykorzysta swojej pozycji i zasięgów, aby wpływać na wybory w Niemczech. Od wolności słowa Weidel szybko przeszła właśnie do Hitlera, który – jak podkreślała – „nie odniósłby takiego sukcesu, gdyby nie kontrolował mediów i nie „wyłączył wolności słowa”. Podkreślała też – w odpowiedzi na pytania Muska – że jej partia jest „nieprawdziwie przedstawiana w mediach” jako skrajnie prawicowa, powiązana z nazizmem – gdy tymczasem Hitler był jej zdaniem „komunistą, socjalistą”, a AfD to partia konserwatywno-libertariańska. Zapewniała też, że tylko AfD jest gotowa bronić Żydów w Niemczech przed atakami ekstremistów.

Elon Musk kontra Niemcy. Miliarder stawia na skrajną prawicę

Po wcześniejszych wypowiedziach Muska w mediach wicerzeczniczka rządu w Berlinie Christiane Hoffmann zarzuciła mu, że próbuje wpłynąć na wybory do Bundestagu. Kanclerz Scholz stwierdził, że nie myśli zbyt wiele o zabieganiu o względy pana Muska i cieszy się, że może to zostawić innym”.

„Inni” to właśnie niemieccy przedstawiciele skrajnej prawicy, którą Musk w ramach swojej kampanii wsparcia tych środowisk w całej Europie zaczął kokietować. I to mimo faktu – na który zwrócił zresztą uwagę kanclerz Scholz – że mało kto tak jak AfD próbował w Niemczech Muskowi napsuć krwi. A dokładniej jego biznesowi.