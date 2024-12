Wicekanclerz Niemiec Robert Habeck krytycznie o Elonie Musku. "Chce osłabić Europę"

Elon Musk miesza się w wybory w Niemczech? "Demokracja jest dla niego przeszkodą"

W weekendowym wydaniu popularnej gazety "Die Welt" w dziale opinii redakcja opublikowała tekst Elona Muska, w którym ten otwarcie poparł antyestablishmentową AfD. Redaktor naczelny jednocześnie opublikował – na tej samej stronie – swoją stanowczą krytyczną odpowiedź. To jednak nie wystarczyło – sprawa wywołała w Niemczech niemałe poruszenie – liderzy czołowych partii dali jasno do zrozumienia, co myślą na temat ingerencji miliardera w niemieckie wybory. Wskazali między innymi, że dla Muska liczy się jedynie osiąganie zysków, a "demokracja jest dla niego niewygodną przeszkodą". W swoim artykule Musk nazwał AfD "ostatnią nadzieją Niemiec" i chwalił podejście tej antysystemowej, antyimigracyjnej partii do regulacji, podatków i deregulacji rynku, co wywołało falę krytyki i skłoniło redaktora sekcji opinii do złożenia rezygnacji.

Już 20 grudnia Elon Musk zdradził, kto – jego zdaniem – powinien wygrać wybory w Niemczech. "Tylko AfD może uratować Niemcy" — stwierdził we wpisie opublikowanym w należącym do niego serwisie X. Nie był to pierwszy raz, kiedy Musk komentował politykę krajów innych niż Stany Zjednoczone. W listopadzie miliarder publicznie wyraził zaniepokojenie sytuacją we Włoszech. Ingerował też w brytyjską politykę – zadeklarował m.in. wsparcie dla prawicowo-populistycznej partii Reform UK i rozmawiał w sprawie przekazania darowizny z działaczem na rzecz Brexitu Nigelem Farage’em.

Jak zauważają media, Musk, który jako szef Tesli jest jednym z największych pracodawców w Brandenburgii, chwalił AfD już wcześniej, po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do Bundestagu planowane są na 23 lutego. Obecnie AfD zajmuje drugie miejsce w sondażach z wynikiem około 19 proc. — za chadecją CDU/CSU, mającą poparcie ok. 31 proc. respondentów. Wszystkie główne niemieckie partie wykluczyły współpracę z AfD na szczeblu stanowym lub federalnym.