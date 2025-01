Szkoła doktorska szuka chętnych. W astronomii wszystkie miejsca zajęli Hindusi, w pozostałych – tylko Polacy

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w październiku ub.r. otworzyła szkołę doktorską w pięciu dyscyplinach. Z list rankingowych dostępnych na stronie uczelni wynika, że na kierunku astronomia zakwalifikowano 11 osób, w tym 2 rezerwowe – wszyscy to obywatele Indii (ostatecznie studia doktorskie rozpoczęło 9 z nich). Najwyższą liczbę punktów – 80 na 140 możliwych – otrzymali Sukalpa Kundu i Divyansh Srivastava. Cudzoziemców nie ma na innych kierunkach tej uczelni.

„W rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2024/25 w dyscyplinie astronomia aplikowało 36 kandydatów, reprezentujących różne kraje, w tym Polskę, Indie, Amerykę Południową (Trynidad i Tobago), Pakistan oraz Iran” – odpowiada na nasze pytania Karolina Kordowska, menadżer ds. PR uczelni. Skąd akurat takie zainteresowanie szkołą w Toruniu studentów z Indii? Kordowska zastrzega, że „zasady ochrony danych osobowych nie umożliwiają udzielania szczegółowych informacji dotyczących miejsca wcześniejszego kształcenia doktorantów”. Przyznaje jednak, że „doktoranci pochodzący z Indii są absolwentami m.in. University of Hamburg, University of Canbera, Indian Institute of Technology, czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”. Zapewnia „Rz”, że wszyscy rozpoczęli studia. Nie musieli znać polskiego, bo astronomia dla doktorantów na tej uczelni jest wyłącznie w języku angielskim.

Po aferze wizowej MSZ w sierpniu ub.r. zaostrzył warunki przyznawania wiz studenckich, które przez ostatnie lata były przepustką nie do studiowania w Polsce, ale przyjazdu do Europy obywateli państw trzecich.

Karolina Kordowska zapewnia, że kandydaci do szkoły doktorskiej z zagranicy „muszą dodatkowo uzyskać nostryfikacje dokumentów poświadczających uzyskane wykształcenie w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz w przypadku uzyskania wstępnej kwalifikacji do Szkoły Doktorskiej uzyskanie odpowiedniego zezwolenia umożliwiającego pobyt w Polsce”. Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

Ministerstwo Nauki krytycznie o prezydenckiej Akademii Kopernikańskiej – koszty przewyższają korzyści

Akademia Kopernikańska, jak i jej Szkoła Główna mają zostać zlikwidowane – projekt resortu nauki w tej sprawie jesienią wpłynął do Sejmu. Wśród zarzutów jest „nieefektywność działalności Akademii i Szkoły”, a „bilans kosztów ponoszonych ze środków publicznych i korzyści uzyskiwanych z działalności tych instytucji” jest wyraźnie ujemny.