Były wiceminister sprawiedliwości z Suwerennej Polski jest ścigany przez prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

– Ma całkowitą podstawę, żeby przebywać na Węgrzech i tam mieć azyl, dlatego że tutaj w tej chwili nie ma nawet cienia szans na uczciwy proces. To jest zwykła kryminalna działalność (obecnego rządu – red.) – przekonywał w środę Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z dziennikarzami na korytarzu w Sejmie.

Jarosław Kaczyński: Marcin Romanowski? Chory poseł też nie wypełnia obowiązków

W odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości odebrania mandatu poselskiego Romanowskiemu, Kaczyński ocenił, że nie widzi ku temu podstaw. Powołał się przy tym na przykład. – Pan Romanowski, o ile mi wiadomo, to zrezygnował z pensji. Natomiast posłem jest w dalszym ciągu. Np. poseł chory też nie wypełnia swoich obowiązków. Pamiętam, kiedy chorował śp. Jacek Kuroń to też przez całe miesiące nie wykonywał obowiązków, ale nikt go nie eliminował z Sejmu – mówił prezes PiS. – Oczywiście, to sytuacja nieporównywalna, ale jednak jest element analogii o niemożliwości wypełniania obowiązków poselskich, która nie powoduje utraty mandatu – dodał.



Dzień wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że Marcin Romanowski nie będzie otrzymywał diety poselskiej, co wynika z ustawy – nie przysługuje mu uposażenie. Będzie natomiast wciąż otrzymywał ryczałt na utrzymanie biura poselskiego, dopóki Sejm nie uchwali zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Sejm ma zająć się tym projektem podczas obecnego posiedzenia.