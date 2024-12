Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

W czwartek prezydent Rosji bierze udział w tradycyjnym podsumowaniu roku. Kolejny raz połączone zostały dwa wydarzenia – program „Linia bezpośrednia z Władimirem Putinem”, w którym rosyjski przywódca odpowiada na pytania Rosjan, oraz konferencja prasowa. Rosyjskie media podały, że przed rozpoczęciem programu wpłynęły dwa miliony pytań do Putina i że do zakończenia wystąpienia prezydenta można wysyłać kolejne. W tym roku po raz pierwszy do klasyfikowania pytań wykorzystano sztuczną inteligencję.

„Wyniki roku z Władimirem Putinem”. Prezydent Rosji odpowiada na pytania

Pytania do Putina dotyczą spraw krajowych oraz polityki międzynarodowej, m.in. relacji z przyszłym prezydentem USA Donaldem Trumpem, rozwoju BRICS czy uniezależnienia się Rosji od dolara oraz rozwoju współpracy z Chinami.

„Linia Bezpośrednia”, podczas której Putin odpowiada na pytania obywateli, jest organizowana od 2001 r. Program nie odbył się w 2022 – roku, w którym Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Od 2001 r., gdy Putin sprawował funkcję prezydenta lub premiera, przeprowadzono 18 „Linii Bezpośrednich” i 16 dużych konferencji prasowych. Od 2020 r. oba wydarzenia są organizowane jednocześnie, od 2023 r. pod nazwą „Wyniki roku z Władimirem Putinem”.

Czwartkowe wydarzenie tradycyjnie odbywa się w Gostinnym Dworze w Moskwie. Dzień przed konferencją akredytowanym pracownikom mediów przeprowadzono testy PCR na koronawirusa SARS-CoV-2.