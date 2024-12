- Ale oczywiście udzielimy wsparcia logistycznego, jeśli ten pomysł, który krąży, miałby się przekształcić w faktyczną inicjatywę. Tak jak wspieramy Ukrainę, ok. 90 proc. tego co trafia na Ukrainę trafia przez Polskę, tak jesteśmy gotowi do wspierania sojuszników – mówił jednocześnie Sikorski nawiązując do funkcjonowania hubu logistycznego w Rzeszowie.

12 grudnia, po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, podobne stanowisko zajął Donald Tusk. - Chcę (...) przeciąć spekulacje na temat potencjalnej obecności wojsk tego czy innego kraju w Ukrainie po osiągnięciu rozejmu, zawieszenia broni czy pokoju – mówił. - Decyzje dotyczące polskich działań będą zapadały w Warszawie i tylko w Warszawie, na razie nie planujemy takich działań – dodał.

Emmanuel Macron po raz pierwszy mówił o europejskich żołnierzach na Ukrainie w lutym

O tym, że Macron przyjechał do Warszawy rozmawiać m.in. o planie wysłania na Ukrainę wojskowej misji rozjemczej, wystawionej przez państwa europejskie, „Rzeczpospolita” informowała 10 grudnia. Marcon propozycję wysłania żołnierzy z państw NATO na Ukrainę przedstawił już w lutym, w czasie spotkania przywódców państw europejskich w Paryżu. Wówczas, jak precyzowali potem przedstawiciele francuskich władz, chodziło o jakiś rodzaj misji, która zajmowałaby się szkoleniem ukraińskich żołnierzy do walki na terytorium Ukrainy. Wtedy również Donald Tusk wykluczył możliwość, by swoich żołnierzy na Ukrainę wysłała Polska.

W listopadzie szef MSZ Estonii Margus Tsahkna w rozmowie z „Financial Times” stwierdził, że jeśli administracja Donalda Trumpa sprzeciwi się zaproszeniu Ukrainy do Sojuszu, wówczas to państwa europejskie powinny wysłać swoje siły na Ukrainę, aby powstrzymać Rosję przed kolejną agresją.

W marcu 2022 roku propozycję wysłania na Ukrainę jakiegoś rodzaju misji NATO, której obecność miałaby powstrzymywać ataki Rosjan na ukraińskie miasta, przedstawił w Kijowie ówczesny wicepremier Jarosław Kaczyński. Propozycja ta nie została jednak podjęta przez polskich sojuszników z NATO.