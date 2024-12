Prezydent Korei Płd. przerywa milczenie. Tłumaczy, dlaczego wprowadził stan wojenny

Yoon mówił też, że „grupy przestępcze”, które paraliżują działania państwa i godzą w praworządność, muszą być „zatrzymane za wszelką cenę” zanim przejmą władzę.



Prezydent Korei Południowej stwierdził też, że hakerzy z Korei Północnej włamali się do systemu Krajowej Komisji Wyborczej w 2023 roku. Nie przedstawił jednak dowodów na potwierdzenie swoich słów. Według Yoona włamanie rzuca cień na wyniki wyborów z kwietnia 2024 roku, które jego partia zdecydowanie przegrała. Jak mówił właśnie to skłoniło go do wprowadzenia stanu wojennego.



Jeśli parlament zagłosuje za impeachmentem prezydenta, Yoon zostanie zawieszony w pełnieniu obowiązków, a o jego losach zdecyduje Sąd Konstytucyjny

Jednak Krajowa Komisja Wyborcza przekonuje, że choć konsultowała się z Narodową Służbą Wywiadu (NIS) w sprawie kwestii bezpieczeństwa w 2023 roku, to możliwość wpływania przez siły zewnętrzne na wynik wyborów w kraju „praktycznie nie istnieje”. Po wprowadzeniu przez prezydenta stanu wojennego żołnierze weszli do serwerowni Krajowej Komisji Wyborczej, ale nie jest jasne czy zabrali z niej jakikolwiek sprzęt.



Yoon stwierdził, że wprowadzenie przez niego stanu wojennego było krokiem „symbolicznym”, którego celem było wykazanie opozycyjnego spisku, mającego na celu „całkowite zniszczenie kraju” i doprowadzenie do upadku sojuszu z USA.



Korea Południowa: Partia rządząca tym razem zagłosuje za impeachmentem prezydenta?

Było to pierwsze publiczne wystąpienie Yoona od soboty, gdy przeprosił za wprowadzenie stanu wojennego i oddał swój los w ręce parlamentarzystów swojego ugrupowania. Partia Władzy Ludowej zbojkotowała głosowanie ws. impeachmentu prezydenta, które odbyło się 7 grudnia.