Donald Trump w czasie kampanii wyborczej przed wygranymi przez niego wyborami prezydenckimi mówił, że gdyby to on był prezydentem w 2022 roku Rosja nie wywołałaby wojny. Zapowiadał też, że wojnę na Ukrainie zakończy jeszcze przed objęciem urzędu prezydenta, a nawet że zrobi to w ciągu 24 godzin. Szczegółów swojego planu na zakończenie wojny jednak nigdy nie przedstawił.



Reklama

Jakie opcje zakończenia wojny na Ukrainie analizuje przyszły doradca ds. bezpieczeństwa narodowego w administracji Donalda Trumpa?

CNN podał przed kilkunastoma dniami, że Mike Waltz, przyszły doradca ds. bezpieczeństwa narodowego w administracji Trumpa, analizuje kilka propozycji tego, jak zakończyć wojnę.



Wśród analizowanych propozycji ma być m.in. plan gen. Keitha Kelloga, którego Trump wskazał jako swojego specjalnego wysłannika do Rosji i Ukrainy. Plan ten przewiduje skłonienie Ukrainy do rozmów z Rosją poprzez uzależnienie dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa od podjęcia negocjacji oraz - docelowo - zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu, do czego Rosję miałoby skłonić odłożenie w czasie wejścia Ukrainy do NATO.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Trump nie musi sprzedać Ukraińców Keith Kellogg, nowy wysłannik prezydenta elekta Donalda Trumpa do Ukrainy, proponuje warunki pokoju, które są nie do zaakceptowania przez Władimira Putina.

Na stole ma być też plan byłego ambasadora USA w Niemczech, Richarda Grenella, przewidujący utworzenie „autonomicznych regionów” w obrębie Ukrainy, ale szczegóły tego planu nie są znane.