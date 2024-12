To już nie tylko problem Węgier, które są głównym hamulcowym karania Rosji, ale też różnych innych państw, których firmom takie sankcje by zagrażały. Dlatego coraz częściej mówi się o dwóch kierunkach postępowania. Jeden to uszczelnianie sankcji, bo pakietów było do tej pory wiele i to w bardzo istotny sposób ograniczających Rosji możliwość eksportu i importu. A mimo to kraj ten ciągle handluje i w jakiś sposób dostaje europejskie komponenty używane w produkcji przemysłowej.

– Każde państwo wprowadza w życie sankcje po swojemu. Tak naprawdę Bruksela nie wie, jak to wygląda w praktyce – mówi nasz rozmówca. Dlatego na początku 2025 roku ma być gotowy przegląd stosowania sankcji i na tej podstawie podjęta decyzja, jak je dalej uszczelniać.

Kolejny sposób na Rosję: cła na produkty rolne

Druga ścieżka to szkodzenie Rosji karnymi cłami. Już takie obowiązują na zboża, unijni przywódcy uzgodnili na szczycie w październiku, żeby rozmawiać dalej o takim sposobie ograniczania eksportu produktów rolnych z Rosji i Białorusi. To też budzi kontrowersje, ale w tym wypadku przynajmniej decyzja nie wymaga jednomyślności, tylko większości kwalifikowanej.

Dyplomaci, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że problemem jest ONZ, którego sekretarz generalny Antonio Guterres zawsze podnosi alarm, gdy UE próbuje ograniczać eksport rosyjski i białoruskich produktów rolnych czy nawozów sztucznych. Pod pretekstem zagrożenia dla sytuacji żywnościowej tzw. Globalnego Południa.