Brytyjski premier będzie walczył z migracją, ale nie mówi, do jakiego poziomu chce ją obniżyć

Starmer podkreślił, że już teraz rząd „nadrabia zaległości” jeśli chodzi o rozpatrywanie wniosków azylowych, rozpatrując „więcej o tysiące wniosków” niż rozpatrywano w momencie, gdy obecny rząd przejmował władzę.



29 proc. O tyle wzrosła liczba cudzoziemców wydalanych z Wielkiej Brytanii w związku z popełnieniem przestępstwa

Ponadto liczba cudzoziemców wydalanych z Wielkiej Brytanii w związku z popełnieniem przestępstwa wzrosła o 29 proc., co prawdopodobnie przełoży się na największą liczbę takich przypadków od sześciu lat.



- Tak wygląda poważne zajmowanie się problemem – stwierdził brytyjski premier.



W kontekście uruchomionego przez rząd Partii Konserwatywnej programu odsyłania ubiegających się o azyl w Wielkiej Brytanii do ośrodków w Rwandzie, gdzie mają oni oczekiwać na decyzję w swojej sprawie, Starmer stwierdził, że jest to strata czasu i coś, co „nie działa”. Jak dodał, jedynym sposobem na skuteczną walkę z nielegalną imigracją do Wielkiej Brytanii jest zwalczanie organizacji przestępczych, które stoją za procederem przemytu ludzi. - Tak się to robi – mówił.



Starmer nie chciał jednak podać konkretnego poziomu migracji, do którego jego rząd dąży. Brytyjski premier dodał, że jego rząd zajmuje się imigracją „na poważnie”, nie stosując „arbitralnych limitów” ani „sztuczek”.