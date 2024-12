"Nie może być świętych krów". Tusk po konferencji z Metsolą odniósł się do swojego nocnego wpisu

- Poprosiłem panią przewodniczącą o zgodę, żeby jeszcze minutę poświęcić naszym sprawom domowym, bo nie przewidzieliśmy pytań, ale myślę, że jesteście państwo zainteresowani moim krótkim komentarzem co do wydarzeń w naszym kraju – mówił Tusk podczas wspólnej konferencji z przebywającą w Polsce szefową Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.

Późnym wieczorem premier Donald Tusk zamieścił w sieciach społecznościowych post, w którym napisał, że "nie wszyscy w Koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej".

„Nie chodzi o partie koalicyjne, chodzi o całe państwo”

- Dałem temu wyraz, że nie jestem do końca zadowolony z tempa i intensywności działań. I nie chodzi o żadne partie koalicyjne; wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Oczekuję przede wszystkim od moich urzędników, od służb, żeby działały tutaj z większą determinacją, z większą energię - mówił premier Donald Tusk. - To dotyczy całego państwa, ale także politycznych liderów – zaznaczył.

- Chcę wam powiedzieć, że jeśli nawet to tempo jest niezadowalające, to ja nie odpuszczę na pewno tej kwestii – mówił premier. - Nie chcę dzisiaj wymieniać tych wszystkich spraw, które zostały rozpoczęte, aresztowań, śledztw wobec ludzi byłego obozu władzy, którzy nadużywali tej władzy, albo po prostu zwyczajnie kradli. Jedną z tego typu działań jest choćby dzisiejsza akcja na wniosek Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie w miejscach, gdzie interesy prowadzi Tadeusz Rydzyk – poinformował Tusk.