Odwołany minister miał poradzić prezydentowi we wtorek, by wprowadził stan wojenny – wynika z nieoficjalnych informacji. To Kim miał też nakazać wojsku, by weszło na teren parlamentu – mówił na sesji Zgromadzenia Narodowego wiceminister obrony Kim Seon-ho. - Byłem przeciw mobilizacji sił zbrojnych w związku ze stanem wojennym i wyraziłem negatywną opinię na ten temat – podkreślił wiceminister obrony, który jednocześnie przeprosił za to, że nie zdołał powstrzymać ministra.



Jak dotąd na to, co stało się w Korei Południowej, w żaden sposób nie zareagowała Korea Północna.



Sekretarz stanu USA Antony Blinken w wywiadzie udzielonym agencji Reutera zapewnił, że USA nie zostały uprzedzone przez administrację prezydenta Yoona o planach wprowadzenia stanu wojennego.



Co się stanie, jeśli parlament przegłosuje wniosek o impeachment prezydenta Korei Południowej?

Gdyby parlament zdołał przegłosować wniosek o impeachment sprawą odwołania prezydenta ze stanowiska zajmie się Sąd Konstytucyjny. Może on zatwierdzić wniosek lub się mu sprzeciwić, w zależności od oceny dowodów na złamanie przez prezydenta prawa w związku z pełnieniem urzędu. Proces prezydenta może trwać do 180 dni – w jego trakcie głowa państwa jest zawieszona w pełnieniu swoich obowiązków, które przejmuje premier.



Jeśli Sąd Konstytucyjny podtrzyma decyzję o impeachmencie, nowe wybory muszą odbyć się w ciągu 60 dni.



W 2017 roku parlament z sukcesem doprowadził do odwołania z urzędu prezydent Park Geun-hye.