Spiker Izby Reprezentantów odrzuca wniosek Bidena o dodatkowe 24 mld dolarów pomocy dla Ukrainy

- Mamy nowo wybranego prezydenta i będziemy czekać na wskazówki nowego głównodowodzącego w tej sprawie i kierować się nimi, więc nie spodziewam się, aby teraz pojawiły się jakiekolwiek fundusze dla Ukrainy — powiedział Johnson.

Johnson, republikanin i zagorzały zwolennik Trumpa, przyczynił się do opóźnienia pomocy dla Kijowa jesienią ubiegłego roku, odmawiając przeprowadzenia głosowania nad różnymi wersjami ustawy o pomocy zagranicznej o wartości 61 miliardów dolarów, ale ostatecznie osiągnął porozumienie w sprawie przyjęcia ustawy.

Administracja Joe Bidena dąży do wykorzystania przyznanej Ukrainie pomocy

Administracja Bidena próbuje dostarczyć Ukrainie jak najwięcej pomocy, zanim Trump, który krytykował wsparcie wojskowe dla Kijowa, obejmie w styczniu urząd. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w środę dziennikarzom, że pragnieniem i zamiarem prezydenta Bidena jest wykorzystanie każdego centa z 61 miliardów dolarów finansowania, które zostało zatwierdzone przez Kongres w dodatku budżetowym przyjętym wiosną 2024 r.



Trump konsekwentnie mówił, że będzie starał się „wyprowadzić” Stany Zjednoczone z wojny i doprowadzić Kijów i Moskwę do stołu negocjacyjnego. Chociaż szczegóły jego planu pozostają niejasne, niektóre doniesienia wskazują, że może on wiązać się z oddaniem terytorium przez Ukrainę i przynajmniej czasową rezygnacją z jej aspiracji do członkostwa w NATO.