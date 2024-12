20 listopada Andrzej Duda ułaskawił osobę, która – jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie prezydenta – była skazana za trzy przestępstwa: wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środka odurzającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiadanie substancji psychotropowych oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Komunikat nie podaje, na jaką łączną karę została skazana. Jedno można przyjąć, że chodzi o sprawcę ciężkiego przestępstwa narkotykowego, bo za pierwszy ze wspomnianych czynów grozi do 12 lat więzienia. I to nie jest pierwszy raz, gdy Duda ułaskawia osobę skazaną za wprowadzenie do obrotu środków odurzających.

Kontrowersje wokół ułaskawienia skazanej za handel mefedronem Pauliny P. Kobieta pozuje w mediach społecznościowych na celebrytkę

Po raz pierwszy podobny akt łaski zastosował 11 maja 2022 roku, co nagłośniła „Rzeczpospolita”. Prezydent zdecydował o warunkowym zawieszeniu wykonania kary na okres próby z ustanowieniem kuratora, czyli innymi słowy wypuścił z więzienia osobę skazaną za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Pisaliśmy wówczas, że decyzja może budzić kontrowersje, bo Duda skorzystał z tzw. trybu prezydenckiego, co oznacza, że sam zainicjował postępowanie, a decyzję podjął mimo negatywnej opinii sądu i prokuratora generalnego. Zaś jeszcze więcej wątpliwości na tę sprawę rzuciła publikacja „Faktu”.